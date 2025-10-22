Hapvida e Solutions anunciam benefícios para torcedores do Flamengo de todo o Brasil

A Hapvida e a Solutions anunciam benefícios exclusivos para o sócio-torcedor do Flamengo em todo o Brasil. A parceria com o Clube de Regatas do Flamengo amplia o acesso a planos de saúde e odontológicos com condições diferenciadas, contemplando a imensa nação rubro-negra espalhada por todo o território nacional.

Durante o período de lançamento, haverá desconto adicional nos três primeiros meses e plano odontológico incluso, tornando a adesão ainda mais vantajosa. Os torcedores de todo o Brasil podem fazer a contratação e checar as vantagens dos produtos oferecidos pelo site https://hapvida.solutionsbeneficios.com.br/. Os valores oferecidos aos torcedores são inferiores aos praticados normalmente no mercado.

“Mais do que visibilidade no universo esportivo, o objetivo da parceria é ampliar o acesso a cuidados médicos de qualidade, uma das principais missões da companhia”, afirma Rafael Andrade, vice-presidente Comercial da Hapvida. Hoje, o Flamengo conta com cerca de 45 milhões de torcedores no Brasil e é considerado o clube com a maior torcida do continente. São milhões de apaixonados pelo clube, assim como a Hapvida é movida pela paixão de cumprir sua missão de ampliar o acesso à saúde de qualidade para a população brasileira. Para atender a esse público, a empresa dispõe de uma rede própria com mais de 800 unidades nas cinco regiões brasileiras, oferecendo atendimento focado em qualidade e inovação, além de serviços de telemedicina, com mais de 20 especialidades médicas disponíveis online.

A parceria com o Flamengo reflete o compromisso da Solutions em unir saúde e esporte, valorizando o bem-estar dos torcedores dentro e fora dos estádios. “Para nós, essa parceria vai além de oferecer saúde. É a oportunidade de estar presente na vida do torcedor, trazendo cuidado, segurança e bem-estar no dia a dia. Queremos que cada sócio-torcedor sinta que o cuidado com a saúde é tão importante quanto a paixão pelo Flamengo”, afirma Gabriel Rodrigues, Diretor Financeiro da Solutions.

Para o Flamengo, a iniciativa reforça o compromisso do clube em oferecer vantagens que ultrapassam as quatro linhas do campo e acompanham a vida do rubro-negro em diferentes momentos. “O Nação, junto a Hapvida e Solutions, avança para se consolidar como um programa completo de relacionamento com os sócios-torcedores. Nosso objetivo é estar presente não apenas nos dias de jogo, mas também nos principais momentos da vida do rubro-negro, oferecendo benefícios que reforçam o orgulho de ser Flamengo e o valor de pertencer à maior Nação do mundo”, afirma Roberto Trinas, Diretor de Produtos e Serviços do Clube.

Para ser sócio torcedor do Flamengo é preciso acessar o portal https://nacao.flamengo.com.br/ e escolher uma das opções oferecidas.

Patrocínio

A parceria entre Hapvida, Solutions e Flamengo teve início em julho, quando a empresa de saúde se tornou uma das patrocinadoras do clube, com presença da marca nos uniformes da equipe masculina de futebol, em backdrops, placas de campo no CT e no ônibus oficial do time.

A iniciativa ocorre no ano em que a companhia completa 80 anos e amplia sua rede própria no Rio de Janeiro, com investimentos de R$ 380 milhões na construção de um novo hospital, três prontos atendimentos, novas clínicas e na reforma de outra unidade hospitalar.