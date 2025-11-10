Hapvida implanta Sala Lilás e renomeia hospital em homenagem à bispa Keila Ferreira

Em uma ação inédita no setor de saúde suplementar, a Hapvida inaugurou, nesta segunda-feira (10), a sua primeira Sala Lilás, localizada no Hospital Keila Ferreira, antigo Hospital e Maternidade Guarulhos. O espaço foi criado para oferecer atendimento humanizado, sigiloso e multidisciplinar a mulheres e meninas vítimas de violência de gênero, reforçando o compromisso da companhia com o cuidado integral e a segurança das pacientes. O projeto integra um Programa Nacional do Governo Federal e marca um passo importante na ampliação de políticas de acolhimento também na rede privada.

O espaço, aberto a todas as mulheres, funciona 24 horas por dia e conta com equipe multiprofissional disponível em tempo integral. O acesso se dá por meio da consulta médica, quando a mulher chega à unidade e, ao ser constatada situação de violência, é encaminhada à Sala Lilás, onde recebe acolhimento especializado e suporte psicológico e social. Pacientes sem convênio também seguem o mesmo protocolo, sendo acolhidas antes de eventual encaminhamento à rede pública.

“A implantação da Sala Lilás reflete o compromisso da Hapvida com um cuidado que vai além da Medicina. A dignidade, a segurança e o acolhimento são partes essenciais da saúde. Ao trazer para a rede privada uma iniciativa alinhada às políticas públicas de proteção às mulheres, reafirmamos nosso papel como agentes de transformação social, promovendo um ambiente hospitalar mais humano, empático e preparado para atender quem mais precisa”, aponta Christine Marques, diretora nacional de Obstetrícia da Hapvida.

O atendimento é de notificação compulsória, conforme determina a legislação federal, com o objetivo de garantir que os órgãos competentes sejam informados e possam oferecer suporte à vítima.

A iniciativa conta com a parceria do Instituto Nós por Elas, organização fundada por mulheres que atuam no combate à violência e à desigualdade de gênero. “A criação de espaços como este dentro da rede privada representa um avanço significativo no enfrentamento à violência contra a mulher. É fundamental que mais instituições de saúde se somem a essa causa, criando ambientes seguros e humanizados de acolhimento”, pontua Natalie de Castro, presidente do Instituto Nós por Elas.

Homenagem

Em reconhecimento ao legado da bispa Keila Ferreira, líder nacional de destaque pela fé, pela solidariedade e pelo compromisso com o próximo, falecida em fevereiro deste ano, a unidade hospitalar de Guarulhos passou a se chamar oficialmente Hospital Keila Ferreira.

Bispa Keila presidiu a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional (Ciben), o Congresso Feminino de Oração e Ação do Estado de São Paulo (Corafesp) e o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social (Ideas), deixando um legado de liderança, fé e solidariedade. Com a homenagem, a companhia reconhece a importância de valores como empatia, coragem e compromisso social, princípios que também norteiam o trabalho da instituição.

“Mais do que uma homenagem, atribuir o nome de Keila Ferreira ao hospital é um gesto que reafirma aquilo em que acreditamos: o cuidado com a vida é também um ato de serviço. Sua trajetória inspira nosso propósito de transformar a saúde com empatia e compromisso social, aproximando cada vez mais a nossa atuação dos valores que ela tão bem representou”, afirma Gustavo Ribeiro, vice-presidente de Relações Institucionais da Hapvida.

Assim como Keila Ferreira dedicou sua vida a cuidar e amparar quem mais precisava, a Sala Lilás nasce para perpetuar esse legado de acolhimento, oferecendo às mulheres um espaço seguro, humano e transformador dentro do ambiente hospitalar.

Hospital Keila Ferreira

A mudança marca um novo ciclo na unidade, que segue oferecendo atendimento humanizado e estrutura completa, com 113 leitos de internação, 30 de UTI e 10 neonatais. O hospital mantém pronto-socorro adulto, infantil, ortopédico e maternidade, além de exames como tomografia, raio-X, ultrassom, endoscopia e colonoscopia, reafirmando o compromisso da Hapvida em oferecer acesso a saúde de qualidade.