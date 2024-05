Hapvida NotreDame Intermédica amplia Linhas de Cuidado em Saúde Mental inédita na América Latina

Com o crescente reconhecimento da importância da saúde mental, a Hapvida NotreDame Intermédica amplia suas Linhas de Cuidado em Saúde Mental, que redefine os padrões do segmento. A abordagem, pioneira na América Latina, vai além do convencional ao priorizar a atenção integral ao paciente em todos os pontos de contato: da teleinterconsulta, que permite precisão diagnóstica, agilidade na tomada de decisão e definição do tratamento, até o suporte especializado fornecido após a alta médica do paciente. Dessa forma, a jornada assistencial aos beneficiários é completa e personalizada.

Dados divulgados em 2023, apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas: 9,3% da população, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A instituição acendeu um alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que uma em cada quatro pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida.

A Hapvida NotreDame Intermédica entende que o cuidado com a saúde mental precisa ser intensificado, por isso a iniciativa já está presente em 144 unidades da empresa. A previsão é de que, até 2025, o programa seja expandido para toda a da rede própria.

Com a teleinterconsulta hospitalar agiliza-se o diagnóstico, a conduta e o tratamento, e é reduzido o tempo médio de internação de pacientes com algum transtorno de saúde mental. Os resultados já puderam ser percebidos a partir da otimização do atendimento por um especialista e de um maior suporte à pessoa com transtorno mental durante a avaliação nos hospitais da rede.

“O nosso projeto é bastante disruptivo e inovador. Não existe nada parecido sendo feito em território nacional, cobrindo o número de hospitais e pronto-atendimentos que possuímos atualmente em nossa rede. Os resultados que alcançamos, em apenas dois anos de execução, mostram que estamos no caminho certo, oferecendo tratamento humanizado, com muito cuidado e melhoria da assistência aos nossos pacientes”, afirma Gabriel Corrêa, psiquiatra e coordenador de Psiquiatria Nacional da Hapvida NotreDame Intermédica.

Ao todo, foram realizados mais de 12 mil pareceres hospitalares via telepsiquiatria, desde o início do programa em 2021. Deste total, 7.241 beneficiários passaram pelo projeto de telemonitoramento e 99% dos pareceres foram respondidos em até 3 horas, o que possibilita uma resposta rápida e eficaz às necessidades dos pacientes. No mercado, o tempo de espera é de cerca de 12 horas. A equipe é composta por psiquiatras que atuam como pareceristas online, que acompanham a jornada do paciente ainda internado e por profissionais multidisciplinares que atuam após a alta médica.

A diretora executiva de Saúde Digital e Clínicas Médicas da Hapvida NotreDame Intermédica, Adria Cândido, explica que o programa se destaca pela jornada integrada, com o acompanhamento por uma equipe de profissionais multidisciplinar e os pacientes, garantindo uma assistência remota de alta qualidade.

“O paciente recebe o primeiro atendimento presencial de uma equipe médica que pode, por meio da teleinterconsulta, consultar especialistas conectados de forma a orientá-lo a prestar um atendimento ágil e eficaz. Após a alta, os cuidados continuam. Há o monitoramento por um time multidisciplinar, composto por psiquiatras, psicólogos e enfermeiros, que acompanham o tratamento, desde a marcação das consultas até a verificação se os medicamentos estão sendo tomados”, destaca.

O acompanhamento via telemonitoramento previne a reinternação do paciente e começa a ser realizado em até 72 horas após a alta para garantir a aderência ao programa e dura por cerca de 90 dias, prazo que pode ser estendido conforme seja detectada a necessidade. A marcação da teleconsulta é feita com agendamentos de sessões semanais de psicoterapia e mensais com um psiquiatra por três meses. Durante esse período, um time multidisciplinar realiza o monitoramento intensivo e o acompanhamento do quadro clínico.

Prevenção

Além de oferecer um suporte abrangente e personalizado, o programa de telemonitoramento também se destaca pela parceria com empresas para atender às demandas específicas dos colaboradores. Após identificados os beneficiários elegíveis ao programa, a equipe de saúde mental da Hapvida NDI trabalha em conjunto com os departamentos de Recursos Humanos das companhias para dar início ao cuidado da saúde mental dos colaboradores.

Adria Cândido ressalta que essa abordagem integrada é única no mercado. “Este programa representa um avanço significativo na linha de cuidado com a saúde mental tanto no Brasil quanto na América Latina. Ele não se limita aos cuidados de crise, mas também visa promover uma cultura de saúde mental sustentável a longo prazo”, resume.