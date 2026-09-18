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Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
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Cidades

OAB Suzano recebe novos advogados em cerimônia de entrega de carteiras

Ocasião marcou a introdução de sete recém-admitidos à classe em Suzano; homenagem a grupo de decanos também foi destaque

18 setembro 2026 - 16h05Por da Reportagem Local
OAB Suzano recebe novos advogados em cerimônia de entrega de carteirasOAB Suzano recebe novos advogados em cerimônia de entrega de carteiras - (Foto: Divulgação)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou, nesta quinta-feira (17/09), a cerimônia de entrega de carteiras profissionais a sete novos advogados em sua sede, marcando um momento de emoção e conquista com a introdução dos novos profissionais à classe.

Sob a direção e acompanhamento do presidente Fabrício Ciconi Tsutsui, da secretária-adjunta Antonia Prado Gasparotti, da tesoureira Gabriella Gimenez e da conselheira seccional Patrícia Braga, o encontro na sede da entidade reuniu familiares, amigos e representantes da advocacia local para acompanhar o ingresso oficial dos novos profissionais nos quadros da Ordem e o início de sua trajetória.

A emoção não foi restrita apenas aos inscritos dando seus primeiros passos na carreira, mas também a um grupo de cinco decanos homenageados por sua trajetória na Ordem. Com a presença de familiares, os advogados Wanda Aparecida de Lima Franco, Milziade Malgoska, Maria José Cinta, Neuza Maria de Oliveira Akamine e Wanderley Chrispim receberam láureas de agradecimento pelo comprometimento na defesa da democracia e dos valores do Direito em Suzano.

Para Ciconi, a entrega das carteiras representa um momento marcante para toda a advocacia. “Cada novo advogado e advogada que ingressa na Ordem traz consigo sonhos, responsabilidades e a missão de contribuir para a promoção da Justiça. Hoje, em particular, os novos profissionais puderam ver figuras de referência que há decadas realizam esta função com valor e dignidade, e isso é uma marca do nosso trabalho. Parabenizo a todos por suas conquistas e reforço que a OAB Suzano estará sempre de portas abertas para acolher, orientar e caminhar ao lado desses profissionais ao longo de suas trajetórias”, destacou.

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