Jornal Diário de Suzano - 12/11/2025
Saúde

Hospital e Maternidade de Suzano inaugura ala e agrega três setores em um único espaço

Espaço amplia a capacidade de atendimento e reforça o compromisso da rede municipal de Saúde com o parto humanizado e o acolhimento às gestantes

12 novembro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Hospital e Maternidade de Suzano inaugura ala e agrega três setores em um único espaçoHospital e Maternidade de Suzano inaugura ala e agrega três setores em um único espaço - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), administrado pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, recebeu ampliação e agora conta com uma nova ala em sua maternidade. O espaço recebeu Alojamento Conjunto, Clínica Ginecológica e setor de Pré-Parto.

O aumento na estrutura física da unidade tem como objetivo fortalecer o modelo de atendimento humanizado às gestantes. O espaço foi projetado para oferecer mais conforto, segurança e qualidade no acolhimento às mães e aos recém-nascidos.

A nova estrutura conta com ambientes climatizados, iluminação especial e áreas adaptadas para o trabalho de parto humanizado, com equipamentos que garantem mais conforto e segurança tanto para as pacientes quanto para os profissionais de saúde. O setor de Pré-Parto conta com musicoterapia, aromaterapia, luzes de cromoterapia e exercícios com bola, práticas que contribuem para o bem-estar físico e emocional das gestantes.

A entrega da nova ala ocorreu em outubro e representa um passo importante na modernização do hospital, que é referência regional em atendimentos obstétricos. A unidade vem investindo em melhorias constantes na estrutura e nos protocolos assistenciais. Durante o período de preparação para a entrega, equipes de diversos setores, como Manutenção, Enfermagem, Farmácia, Limpeza, Rouparia, Segurança e Controle de Acesso, atuaram de forma integrada para finalizar os últimos ajustes. O trabalho coletivo garantiu que o ambiente fosse entregue em condições ideais de funcionamento.

De acordo com a supervisora de enfermagem Juliane Stramaro, o processo de organização envolveu um grande esforço conjunto. “O preparo para a inauguração foi um verdadeiro trabalho em equipe. Todo mundo se empenhou dia e noite para deixar tudo perfeito. A equipe da manutenção foi incansável, assim como as equipes de enfermagem, farmácia e todos os setores envolvidos. No dia da mudança, foi lindo ver todo mundo junto, com garra, comprometimento e alegria por fazer parte desse momento”, afirmou.

Segundo a gerente de enfermagem Laís Giovannetti, o novo espaço consolida o modelo de assistência centrado na paciente que o hospital vem desenvolvendo nos últimos anos. “Essa entrega representa mais do que uma nova estrutura, representa o crescimento e a valorização do nosso trabalho. Ver o setor pronto, acolhedor e preparado para oferecer um atendimento mais humanizado é muito gratificante. Nosso objetivo sempre foi proporcionar um parto mais tranquilo e respeitoso, e agora conseguimos fazer isso com mais conforto e qualidade”, destacou.

Além de reforçar o cuidado integral, o projeto também reflete o compromisso da administração municipal com a modernização dos serviços públicos de saúde. “A atualização do Hospital e Maternidade de Suzano é um reflexo do trabalho sério e da união de toda a equipe. Estamos investindo em infraestrutura, mas, acima de tudo, em pessoas - em profissionais que fazem a diferença e em mães que merecem o melhor acolhimento possível. Essa nova estrutura reforça a missão do hospital de cuidar com amor, respeito e qualidade, garantindo um parto mais humano e seguro para todas as gestantes”, avaliou o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira.

