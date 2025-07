Hospital e Maternidade de Suzano qualifica atendimento em cardiologia

O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) celebra o sucesso do novo modelo de assistência cardiológica implementado há pouco mais de seis meses, que tem proporcionado mais efetividade no atendimento aos pacientes que chegam à unidade. Desde o fim do ano passado, uma média mensal de dez pacientes têm sido beneficiados pelo Protocolo de Dor Torácica (PADT) que passou a ser adotado para aqueles que dão entrada com sinais de dor no peito.

A realidade no HMS se transformou, neste aspecto, porque o fluxo de trabalho passou a contemplar uma abordagem específica para quadros desta natureza. A partir da mudança, o paciente passou a ser encaminhado de forma imediata à sala de emergência nos casos de suspeita de Síndrome Coronariana Aguda. Se confirmado o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), ele é rapidamente inserido na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), garantindo acesso rápido à rede de referência.

O modelo traz ainda um outro diferencial, que está na continuidade do cuidado: 100% dos pacientes que recebem alta hospitalar já saem com a consulta de cardiologia agendada no ambulatório de especialidades do município, também via Cross. “Essa mudança era necessária e urgente. Implantamos um fluxo mais humanizado, eficiente e integrado”, avaliou Margarete Lima, diretora técnica do HMS.

O HMS iniciou no mês de junho a oferta do serviço de hemodiálise exclusivo a pacientes em cuidados intensivos. O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que o HMS tem avançado na qualificação dos atendimentos ofertados à população. “É uma grande satisfação poder observar a transformação que vem ocorrendo na unidade”, ressaltou o titular da pasta.