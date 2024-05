Hospital Federal chega a 55% de conclusão e avança com instalação de sistemas

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vistoriou nesta quarta-feira (22/05) a obra do Hospital Federal, que chega a 55% de conclusão e avança em sua segunda fase, para que seja entregue até o final de 2024. O empreendimento construído no cruzamento da rua Sete de Setembro com a avenida Senador Roberto Simonsen, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul, está recebendo neste momento acabamento do piso e instalação dos sistemas de climatização e de cabeamento estruturado, além de controle de acesso e atendimento de senha. Também estão inseridos nesta etapa os serviços que garantirão a implementação da rede de incêndio e a central de água quente.

A visita também contou com as presenças dos secretários Diego Ferreira (Saúde), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete e Segurança Cidadã). As autoridades foram recebidas pelo engenheiro responsável pela construção, Davi Emerich Lopes.

Para o mês de maio, o cronograma de atividades estabeleceu a execução de trabalhos que incluem a passagem de cabeamento elétricos, de cabos para rede estruturada e de cabo para alarme de incêndio, assim como a instalação de painéis elétricos e iluminação externa, término dos dutos de climatização e condicionadores para climatização, além dos serviços de acabamento, que abrangem colocação de portas corta-fogo, piso granilite, aplicação de massa corrida nas paredes, tratamento de concreto das paredes da torre e assentamento de azulejo.

As próximas frentes preveem a implantação da calçada em concreto armado, a implantação de piso intertravado para viário veicular, a passagem de cabos alimentadores e instalação de centrais de gases medicinais.

Assim que as obras estiverem finalizadas, o empreendimento de dois andares será capaz de ofertar 25 mil atendimentos mensais nos 40 leitos fixos e 90 rotativos que serão disponibilizados, em demandas de urgência e emergência, bem como exames de imagem. O Hospital Federal terá 9 mil metros quadrados, sendo o primeiro andar dedicado aos Prontos-Socorros Adulto e Infantil e aos consultórios. Já no segundo pavimento serão realizados os exames de imagem, incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada.

A primeira fase chegou ao fim no segundo semestre do ano passado, cumprindo as etapas de estrutura e alvenaria. Entre os serviços que já foram concluídos estão a base e a sub-base do estacionamento; as bases para a pavimentação externa de 5 mil metros quadrados; a parte elétrica exterior; a rede hidráulica; o reboco; o contrapiso; a impermeabilização; e a caixilharia, que contou com 800 metros quadrados de alumínio e vidro instalados nas janelas e demais acessos da unidade.

Para concluir as atividades envolvidas na primeira fase, foi realizado um investimento de R$ 23.990.638,99. Para a segunda, estão previstos recursos da ordem de R$ 37.263.401,86. Somadas as duas etapas, o custo estimado para o empreendimento, que conta com aportes dos governos federal e municipal, é de R$ 61.254.040,85. A empresa Scopus Construtora e Incorporadora Ltda foi responsável pela etapa inicial e também está executando o planejamento referente à segunda etapa das obras.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, reforçou os benefícios que a unidade proporcionará à população. “O hospital será fundamental para aumentarmos nossa capacidade de atendimento, especialmente nos casos relacionados à urgência e emergência. Com a estrutura de alto nível que será ofertada, poderemos garantir assistência médica a um número maior de pessoas. Nossa rede municipal já foi ampliada com a entrega da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Revista e ainda conta com postos de saúde revitalizados nos quatros cantos da cidade”, afirmou Ferreira.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou o avanço das obras e a representatividade deste empreendimento para a saúde suzanense. “Temos acompanhado a evolução das obras e atestamos a qualidade do equipamento que será entregue a população. Essa etapa de instalação de sistemas e de acabamento revelam que a unidade vai se concretizando de maneira adiantada para que possa receber os pacientes com a estrutura que a nossa população merece. O Hospital Federal será um marco para Suzano e garantirá uma transformação na capacidade de atendimento em nosso município”, ressaltou Ashiuchi.