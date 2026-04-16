Concessionária adquire maquinário especial para a renovação da via férrea das linhas 11, 12 e 13

A Trivia acaba de adquirir um comboio ferroviário especial que atuará na modernização e na renovação da infraestrutura das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, além do Expresso Aeroporto. Contrato foi assinado com a austríaca Plasser & Theurer, fabricante de máquinas para construção e manutenção ferroviária. O conjunto é formado pela SMD 80, uma renovadora de vias permanentes (trilhos, dormentes e lastro) e pela desguarnecedora de lastro RM 80, utilizada para limpar ou remover a pedra brita sob os trilhos e dormentes, sem desmontar a via.

A Trivia assume as linhas em Operação Assistida em julho deste ano, mas já avança na preparação da concessão, dentro do ciclo de mais de R$ 14 bilhões em investimentos previstos para os próximos 25 anos. Com as novas máquinas, serviços complexos poderão ser executados em um tempo entre cinco e dez vezes menor do que nos métodos tradicionais, com menor tempo de ocupação da via e menos interferência na operação.

A iniciativa elevará o patamar de automação, produtividade e precisão na ferrovia de passageiros no país. O principal ganho está na redução do tempo e do impacto das obras.

“Este contrato representa um passo importante na estratégia da Trivia de elevar o padrão da manutenção ferroviária no Brasil. Somos o primeiro operador de passageiros do Brasil com esse tipo de tecnologia. Estamos trazendo inovação, especialização e capacidade de execução para realizar intervenções com mais rapidez, maior precisão e menor impacto para a operação. É um investimento que chegará ao passageiro na forma de mais confiabilidade e qualidade em sua viagem”, afirma Tiago Augusto Alves, Diretor de Implantação da Trivia.

Sem esses equipamentos, as mesmas obras de renovação da via permanente exigiriam mais tempo, mais espaço e uma interferência muito maior na circulação das composições. Com as novas máquinas, a expectativa é renovar por completo cerca de dois quilômetros de via em um espaço de 36 horas, tornando a manutenção mais ágil, previsível e eficiente.

Ao longo de sua utilização nas linhas operadas pela Trivia, os equipamentos estarão associados a uma agenda de renovação da infraestrutura. O planejamento prevê 173 quilômetros de via renovada, 290 mil dormentes trocados e 309 mil metros cúbicos de brita movimentados.

Além de ampliar a produtividade, as máquinas elevam a precisão e a confiabilidade dos serviços. Também melhoram a qualidade da execução e reduzem a necessidade de interdições prolongadas.

As máquinas serão embarcadas na Europa e chegarão ao Brasil ainda no segundo semestre deste ano. Depois, passarão por adaptação e preparação técnica na unidade de serviços de manutenção da Plasser do Brasil, na cidade de Hortolândia, no interior paulista, antes do início da operação em campo. A entrada em operação está prevista para o segundo semestre de 2027.

“Este contrato representa um novo modelo de negócio da Plasser no mercado brasileiro, com benefícios diretos para nossos clientes. Além de atender de forma precisa às necessidades operacionais da Trivia, teremos nos próximos meses uma intensa troca de conhecimento e tecnologias com a nossa matriz, na Áustria, para a adaptação técnica das máquinas. Isso certamente vai contribuir para elevar o patamar da indústria ferroviária no Brasil e qualificar ainda mais o nosso portfólio para as ferrovias", ressalta Victor Araújo, CEO da Plasser do Brasil.

Transferência de conhecimento, capacitação e ganhos ambientais

O investimento também traz ganhos ambientais e operacionais. No caso da RM 80, por exemplo, a tecnologia permite o reaproveitamento da brita que permanece dentro das condições técnicas adequadas para uso como lastro ferroviário, reforçando a lógica de uma operação mais eficiente e sustentável.

Com a contratação da SMD 80 e da RM 80, a Trivia reforça sua atuação como uma operadora que investe em inovação, transferência tecnológica e desenvolvimento da ferrovia brasileira para elevar o padrão da infraestrutura e da experiência do passageiro.



Sobre a Trivia Trens

A Trivia é a concessionária responsável pelas Linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e pelo serviço Expresso Aeroporto, arrematados em leilão realizado em março de 2025. A empresa será responsável por operar, manter e expandir o sistema ferroviário concedido até 2050, com investimentos estimados em R$ 14,3 bilhões, atuando com foco em segurança, excelência operacional e experiência do passageiro.