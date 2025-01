Hospital Federal segue com R$ 47,6 mi de investimento e 77% de conclusão

As obras do Hospital Federal de Suzano chegaram a 77% de conclusão após um investimento de R$ 47,6 milhões, valor que se refere a 74,4% do total previsto para a obra. De acordo com a Prefeitura, mais R$ 16,3 milhões devem ser utilizados até que o Hospital Federal esteja completo.

Do valor total investido na obra até o momento, foram R$ 32,7 milhões de contrapartida municipal, o que representa 68,8%. Enquanto isso, o Governo Federal fez repasses de R$ 14,8 milhões até o fechamento desta matéria.

O Hospital Federal tem previsão de entrega para este ano, de acordo com as informações da Prefeitura.

Os serviços já executados nos trabalhos do prédio foram: estrutura de concreto armado/alvenaria da edificação e anexos; argamassa nas partes interna e externa; caixilhos e vidros; impermeabilização; contrapiso e regularização de piso; fechamento com tela soldada do entorno; instalação hidro-sanitária; infraestrutura da instalação elétrica; Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); troca de solo do pavimento e instalação de guias e sarjetas; revestimentos cerâmicos; instalação de balcões de granito; sistema elétrico (infraestrutura e cabeamento); entrada (parcial) e gerador de energia; painéis elétricos; ar-condicionado; sistemas (cabeamento estruturado, circuito interno, chamada de enfermeira, atendimento por senha, incêndio etc); rede de gases medicinais; pavimento intertravado parcial; e implantação de um de três elevadores.

Os próximos serviços a serem realizados para que a obra seja finalizada são: divisórias; laminados para paredes; revestimentos de piso vinílico; forros; esquadrias internas; pintura/acabamento interno e externo; iluminação; louças em geral (vaso sanitário, lavatórios); grama no entorno; e instalação de portas.

O Hospital Federal de Suzano está localizado no cruzamento da Rua Sete de Setembro com a Avenida Senador Roberto Simonsen.