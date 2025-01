Hospital Regional do Alto Tietê e Prefeitura estreitam relação

O prefeito Pedro Ishi, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, visitou nesta quinta-feira (30/01) o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), antigo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). O chefe do Poder Executivo suzanense se colocou à disposição do diretor técnico da unidade, João Luiz de Miranda Rocha, e de sua equipe para auxiliar na interlocução com o governo do Estado sobre as demandas do equipamento.



Durante a conversa, o prefeito também falou sobre a oferta de leitos do hospital e ressaltou a importância para a saúde de Suzano e das demais cidades da região. O HRAT foi aberto em dezembro de 2023 para atendimento de pacientes encaminhados pela antiga Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, o sistema Cross (atual Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo – Siresp), e, desde então, ganhou importância vital para o acolhimento de casos de diversas especialidades do Sistema Único de Saúde (SUS). O equipamento também atende pacientes de longa permanência, tendo atualmente 68 dos 120 leitos disponíveis destinados para esta finalidade.



O secretário municipal de Saúde afirmou que a reunião foi produtiva e mostrou o comprometimento da pasta com o hospital. “Estamos prontos para ajudar em tudo o que estiver ao nosso alcance. O HRAT é muito importante para as engrenagens que movem a saúde suzanense e tenho certeza de que essa parceria entre o poder público municipal e a unidade ainda vai trazer muitos frutos para a população”, destacou Diego Ferreira.

Já o chefe do Poder Executivo lembrou da estrutura que a unidade possui e afirmou que, nos próximos encontros com o governo do Estado, vai sugerir ainda mais investimentos para o hospital. “Sem sombra de dúvida, essa unidade vai crescer ainda mais. Vamos trabalhar para que diversos outros serviços façam parte do HRAT enquanto estivermos na gestão. Agradeço a toda a competente equipe que faz parte da unidade. Eles sabem que podem contar conosco”, declarou Pedro Ishi.



A reunião contou ainda com as presenças da coordenadora administrativa do hospital, Regilene Capel; da supervisora administrativa, Camila Lima; da gerente de Enfermagem, Gilmara Penteado; e da diretora clínica da unidade, Giovanna Toloi.