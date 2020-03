Hospital Santa Maria contrata e aumenta combate ao coronavírus

Com a meta de aperfeiçoar a assistência prestada aos seus pacientes, o Hospital Santa Maria de Suzano contratou 28 profissionais que atuarão em vários setores da instituição de saúde e reforçarão ainda mais o combate ao novo coronavírus.

A diretoria reforçou a importância da valorização dos profissionais de saúde e vai na contramão da realidade verificada em vários setores da economia marcados pela dispensa de colaboradores por causa da pandemia mundial.

São 10 enfermeiros, 11 auxiliares e 7 técnicos que também entrarão na rotina do hospital, onde foram estabelecidos seguros e eficientes protocolos de atendimento específicos para o novo coronavírus, com fluxos de atendimento atualizados (incluindo grupo de monitoramento 24 horas por dia e Comissão de Controle de Infecção Hospital), a partir do avanço da Covid-19 no País.