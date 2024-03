Idealizador do projeto 'Encontro dos Heróis' quer retomar iniciativas nas escolas

O advogado e idealizador do projeto Encontro dos Heróis, Julio Tadeu, denuncia ter sido impedido de realizar o encontro nas escolas estaduais de Suzano. O projeto consiste em promover uma palestra de algum profissional com os alunos de alguma escola estadual da cidade. Segundo disse Julio Tadeu, o projeto é realizado desde 2017 nas escolas, onde é marcada uma reunião com a direção da instituição e agendado a data e horário da palestra. “O nosso trabalho social nasceu para ajudar as escolas na sua maior missão: formar pessoas íntegras e capazes de ter bons relacionamentos sociais e interpessoais, podendo-se considerar um braço para fortalecer a comunidade escolar com apoio emocional”, disse Julio Tadeu ao DS.



Segundo explicou, a partir de 2023 começaram a “barrar” o projeto.

“Ocorre que em 2023, tentamos fazer como sempre fizemos, mas tivemos grande prejuízo pois não conseguimos fazer devido a enrolação da direção, dizendo que ia marcar uma reunião e nunca agendava, nunca resolvia, enfim passou o ano e nada foi feito”.

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que as escolas têm autonomia para decidir sobre incorporar ou não projetos.



“No caso da ação citada (Encontro dos Heróis), a própria dirigente recebeu o representante para apresentação e posteriormente encaminhou um e-mail para as unidades escolares informando que o mesmo poderia ser implantado nas escolas, cabendo à gestão escolar a aceitação ou não”, disse. Julio Tadeu concluiu afirmando que não há captação de recursos para a realização do “Encontro dos Heróis” e busca “fortalecer o empenho em prol das demandas por apoio socioemocional”. “Cumpre ressaltar que se trata de um trabalho que não há captação de recursos financeiros (não há pedidos de doação, nem venda ou comércio de produtos e serviços), além de ser totalmente isento de ideologias político/partidário/religioso”, concluiu.