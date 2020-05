‘Igreja não é serviço essencial’, diz pastor da 1ª Igreja Batista de Suzano

Indo na contramão de alguns líderes religiosos, o pastor da Primeira Igreja Batista em Suzano, Rogério Quadra, disse que não considera a igreja como um serviço essencial. A declaração aconteceu durante o programa DS Entrevista, transmitido pelo Facebook e Instagram.

Quadra explica que a fé e a espiritualidade são essenciais na vida das pessoas, mas que essas práticas não precisam, necessariamente, de um prédio ou um local para que sejam realizadas.

"As pessoas têm uma tendência a pensar na igreja como uma instituição, e nós não temos pensado assim. Nós temos visto a igreja como comunidade. Nós temos visto a igreja como uma soma de relacionamentos fraternos que estão unidos pela mesma fé", conta.

O pastor diz que ao pensar dessa forma, é possível manter a igreja e suas atividades mesmo em tempos de pandemia e isolamento social, e inclusive realizar campanhas para ajudar famílias que estão precisando de ajuda financeira ou na alimentação.

De acordo com Quadra, a solidariedade se multiplicou nas últimas semanas. "A nossa igreja não só conseguiu manter a arrecadação que pagam as contas. Nós multiplicamos em seis vezes a quantidade de boas obras que nós fazíamos. E eu achei isso muito interessante, porque quando nós desafiamos a igreja a uma rede solidária, a igreja reverberou. Deus multiplicou do pouco que nós tínhamos", ressalta.

Segundo Quadra, algumas ações que a igreja se propôs a fazer são a fabricação de máscaras para um hospital em Itaquaquecetuba e a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a igreja também criou um fundo de ajuda para pessoas dentro da comunidade que precisam de algum recurso financeiro devido à pandemia.

Religião e Ciência

O pastor também falou sobre a relação entre religião e ciência, que já é motivo de debates nas comunidades religiosas há tempos. De acordo com ele, as linguagens faladas e tratadas por cada vertente são diferentes, mas não são excludentes e podem conversar entre si.

"Essas não são ciências que excluem uma a outra. A linguagem religiosa, da espiritualidade, não é uma linguagem que tenta provar algo. A ciência não, que é da ordem da experimentação. Elas têm finalidades diferentes. Eu acho um grande equívoco pastores que entram para a discussão a nível científico sobre afirmações bíblicas, elas não precisam dessa afirmação e desse respaldo da ciência e vice-versa", conclui.