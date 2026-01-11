Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Dívida

Inadimplência aumenta 2,56% em dezembro; dívida média é de R$ 482

São 9,3 mil inadimplentes, segundo a Associação Comercial e Empresarial (ACE)

11 janeiro 2026 - 14h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Inadimplência aumenta 2,56% em dezembro; dívida média é de R$ 482Inadimplência aumenta 2,56% em dezembro; dívida média é de R$ 482 - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Dezembro registra 9.361 inadimplentes no comércio de Suzano, segundo a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano. Os números representam aumento de 2,56%, já que no mesmo período de 2024 foram registradas 9.127 inadimplentes.

Segundo a ACE, o valor médio das dívidas está em torno de R$ 482, sendo os homens a maior parte dos inadimplentes na cidade.

A Associação orienta os consumidores a redobrar a atenção na hora das compras, especialmente em períodos de maior apelo ao consumo. A entidade recomenda cautela para evitar compras por impulso e reforça a importância do planejamento financeiro.

Outro ponto destacado pela ACE Suzano é a preferência por negociações à vista e o cuidado com o acúmulo de compras a prazo. A orientação é organizar os pagamentos dos boletos de forma que possam ser quitados sem necessidade de recorrer a empréstimos, limites do cartão de crédito ou cheque especial, modalidades que possuem juros elevados e podem comprometer a saúde financeira do consumidor.
 

