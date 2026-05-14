Suzano amplia discussão sobre 'Cidade Saudável' com ações sustentáveis e de cuidado com a infância

Prefeitura Suzano organizou nesta quinta-feira (14/05) mais um evento relacionado ao conceito de “Cidade Saudável” ao reunir especialistas do tema do Cineteatro Wima Bentivegna, no centro, para discutir ações relacionadas à sustentabilidade e cuidados com a infância, gênero e natureza.

O encontro representa um desdobramento da atividade realizada no fim de abril deste ano, que trouxe experiências sobre planos de bairros da capital paulista, mas, desta vez, buscou reforçar aspectos específicos que tratam da valorização das áreas verdes e do contato com a comunidade, para melhoria da qualidade de vida da população.

A proposta se integra ao programa “Bairros + Completos”, que tem sido conduzido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação para qualificar as condições dos 25 bairros oficializados pela Lei de Abairramento aprovada em setembro do ano passado, cuja atuação já tem contemplado as regiões da Casa Branca e do Boa Vista, e se estenderão para outras localidades do município.

O vice-prefeito Said Raful e o titular da pasta, Elvis Vieira, acompanhados da diretora Eliene Coelho, participaram da abertura dos trabalhos, que contaram com palestras de acadêmicos de universidades de São Paulo e do Paraná, além de representantes de consultorias de arquitetura.

A programação contou com palestras da professora da Universidade Estadual de Maringá, Beatriz Fleury e Silva, e dos professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ana Gabriela Godinho Lima; Rodrigo Mindlin Loeb; e Fernando de Mello Franco, ex-titular da então Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo, no período compreendido entre 2013 e 2016.

Entre os especialistas da iniciativa privada, também compartilharam informações com os presentes, o sócio do laboratório de urbanismo e inovação Estúdio +1, Luis Fernando Milan; e a diretora da Guajava Arquitetura da Paisagem e Urbanismo, Riciane Pombo.

No contexto da sustentabilidade, foi trazido para o debate a importância de tratar do tema da justiça ambiental, um princípio que garante a todas as pessoas, independentemente de raça, cor, renda ou origem, o mesmo grau de proteção contra riscos ambientais e de saúde, assegurando acesso igualitário a um ambiente saudável.

Outra proposta discutiu a relevância de aproximar a comunidade da formulação dos projetos, como Suzano têm feito com a iniciativa “O que tem atrás desse muro?”, que ouviu alunos para qualificação de áreas públicas. Neste contexto, também podem ser citadas as atividades que promoveram escutas de crianças matriculadas no Programa de Formação Artística (Profart) e também de estudantes e professores da rede municipal, assim como agentes de Saúde e idosos dos serviços de acolhimento da prefeitura, sobre demandas para os bairros que convivem.

Todas as contribuições darão ainda mais subsídios para a execução do programa que tem sido desenvolvido em conjunto à empresa “BR Casas”, que se tornou parceira da prefeitura nesta iniciativa em função de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Fases

O cronograma de atividades foi iniciado em janeiro deste ano e deverá se estender até o próximo mês de agosto, para cumprir as três fases previstas, que incluem num primeiro momento, pesquisa, análise e prognóstico; para chegar em seguida, às etapas de organização, processo participativo e síntese do material desenvolvido; e depois à fase de formulação de propostas, definição das áreas de intervenção e publicação sobre as ações.

O secretário de Planejamento Urbano afirmou que Suzano está se planejando para o próximo Plano Diretor, que será discutido já no próximo ano. “Completaremos uma década do Plano Diretor de 2017, por meio do qual pudemos realizar as transformações que Suzano registrou nesses anos. Agora estamos saltando para um novo patamar na história da cidade, com o trabalho em 25 bairros que serão analisados cuidadosamente, para que possamos aprimorar a infraestrutura e os serviços para a populalão”, declarou Elvis Vieira.

Por sua vez, o vice-prefeito destacou que a cidade está avançando com uma estratégia bem definida para garantir que toda a população possa ser atendida. “Trabalhamos com foco em uma cidade humanizada, em que todas as secretarias possam trabalhar de forma integrada para garantir bem-estar para os moradores em todos os seus aspectos. Temos essa preocupação de proporcionar um desenvolvimento sustentável, para que possamos oferecer serviços municipais a cada vez mais localidades, mantendo a qualidade do ar e oferecendo as condições para que todos possam se deslocar com facilidade e ter acesso rápido a estruturas de saúde e entretenimento”, ressaltou Said Raful.

Também estiveram presentes no encontro desta quinta, o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o diretor de Habitação, Miguel Reis; o diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler; a coordenadora da Rede Alyne, Érica Soares; a secretária de Sustentabilidade de Biritiba Mirim, Regina Sesoko; e o secretário adjunto de Habitação da mesma cidade, Talles Pegoraro.