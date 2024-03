Inadimplência cresce com 8,3 mil devedores; maioria tem entre 26 e 40 anos

O número de pessoas inadimplentes chegou a 8,3 mil em fevereiro deste ano, em Suzano. Houve um aumento de 1,57 % quando comparado ao mesmo período em 2023. A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano registrou, no ano passado, 8,2 mil inadimplentes em fevereiro.

Entre os consumidores que estão com dívidas em atraso, a faixa etária de 26 a 40 anos lidera com 33,4% dos devedores. Na sequência vem a faixa etária de 41 a 50 anos atingindo 23,7%.

Já a faixa etária acima dos 18 anos tem 17,9 % de devedores na lista, seguindo pela faixa etária de 51 a 60 anos com 14,8 % devedores e os acima de 60 anos representam 10.2% do total. A média de valores fica entre R$ 350 a R$ 500

Neste ano, segundo a associação 4.117 pessoas foram excluídas da lista de inadimplentes.

De acordo com o presidente da Ace, Rodrigo Guarizo não houve redução ou aumento acentuado no número de devedores comparando de um ano a outro. Mesmo com uma leve diferença entre os números, o índice apresentou uma taxa estável. “Demonstra que as pessoas estão tentando manter os seus compromissos financeiros em dia e que os números estão em patamares habituais para o período”, explicou.

A ACE sempre orienta o devedor a negociar suas dívidas diretamente com o credor, evitando assim com que ele pague a terceiros e corra o risco de não ter sua dívida excluída do banco de dados de inadimplentes da Boa Vista – SCPC.

Os devedores podem diminuir o valor total da quando o pagamento é feito à vista. Caso o pagamento for parcelado, também é possível negociar quando estas parcelas não prejudiquem o fluxo de pagamentos que a pessoa possui ao longo de um mês.