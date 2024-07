Inadimplência no comércio diminui 9,13% em junho de 2024

A inadimplência no comércio de Suzano diminuiu 9,13% em junho de 2024, se comparado com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade. A queda tem sido tendência nos últimos meses.

Números da Associação Comercial

De acordo com os números da ACE, em junho de 2023 eram 9.154 inadimplentes no comércio suzanense. Enquanto isso, no mesmo mês de 2024 foram 8.318 devedores.

A associação falou que a redução vem ocorrendo há alguns meses e se deve principalmente ao aumento do número de pessoas empregadas nos últimos meses. “Isso faz com que mais pessoas consigam ter uma fonte de renda para negociar suas dívidas e voltar a ter seus nomes sem restrições”, disse a entidade.

Ace

A ACE reforçou a importância de fazer a negociação de dívidas diretamente com os credores, evitando negociar com terceiros para que não corra o risco de realizar pagamentos inválidos.