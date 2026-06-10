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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Cidades

Inadimplência recua 17,7%: Suzano tem 5.724 devedores em maio

Valor médio da dívida gira em torno de R$498, de acordo com dados da ACE

10 junho 2026 - 05h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
INADIMPLÊNCIA Segue em tendência de queda em Suzano com menos consumidores na lista de devedoresINADIMPLÊNCIA Segue em tendência de queda em Suzano com menos consumidores na lista de devedores - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A inadimplência no comércio de Suzano recuou 17,7% em maio, com o número de devedores diminuindo de 6.957, em abril, para 5.724 no mês de referência.

As informações são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade, e o valor médio das dívidas passou de R$ 458 para R$ 498.

Já em uma comparação entre este ano e 2025, o índice é 1,1% inferior. No ano passado, foram registrados 5.790 consumidores com dívidas em atraso no município.

Os débitos estão distribuídos entre uma maioria de pessoas declaradas do sexo masculino. Neste recorte, existem pessoas de todas as faixas etárias acima de 18 anos, com uma idade média de 47 anos.

A ACE Suzano sempre orienta o devedor a negociar e quitar suas dívidas diretamente com o credor para não correr risco de realizar pagamentos indevidos a terceiros e não ter seus débitos quitados com o credor real da dívida. Outra orientação é que, no momento da negociação, sempre exigir a quitação documentada por escrito.

Para verificar a existência de pendências, o consumidor deve comparecer à sede da Associação com um documento de identidade e solicitar a consulta no sistema. Todos os débitos, incluindo conta de energia, água, varejistas grandes, cartão de crédito e outros, serão listados. Em alguns casos, o acordo pode ser feito diretamente pelo aplicativo “Acordo Certo” ou entrando em contato com o comércio onde a dívida foi feita.

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