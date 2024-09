Inadimplência recua em agosto deste ano com 9,7 mil devedores

A inadimplência em Suzano recuou apenas 0,9% em agosto deste ano, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Os números são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano. De acordo com as informações da associação, os inadimplentes neste ano são 9.741. Em agosto do ano passado eram 9.829 pessoas.

A ACE afirma que a causa das dívidas está ligada à desorganização financeira dos consumidores. Como exemplo, a associação citou o inadimplente que acumula compras acima de sua capacidade de pagamento. Em outros casos, o devedor acaba tendo dificuldades em pagar os valores parcelados por alguma perda parcial ou total de renda, o que acarreta no não pagamento das compras por não ter condições financeiras para honrar os compromissos já estabelecidos.

Consequências dos débitos

As consequências dos débitos em aberto passam, de acordo com a ACE, pela negativação do CPF do devedor, o que o impediria de conseguir crédito para realizar financiamentos e dificulta processos como compras a prazos, abertura de contas ou aprovação de cartão de crédito em instituições financeiras