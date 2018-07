Inauguração da Arena Suzano marca momento histórico nesta quinta-feira

A inauguração da Arena Suzano marcada para esta quinta-feira (5) será um momento histórico para o município. Isso porque a obra teve início há 25 anos e somente agora será concluída e entregue à população. O ginásio fica no Parque Municipal Max Feffer e já é referência no Estado para Confederação Brasileira de Voleibol por suas características técnicas. A entrega ocorreráa partir das 17h30 e contará com solenidade especial e uma partida de vôlei com grandes nomes da modalidade.

A Arena Suzano começou a ser construída em 1993. Na época, o time de vôlei da cidade havia conquistado o bicampeonato brasileiro e surgiu a necessidade de dispor de um local maior para os jogos, que ocorriam no Complexo Poliesportivo Paulo Portela,em razão do grande número de torcedores que acompanhavam a equipe. No entanto, de lá para cá, a obra foi paralisada diversas vezes e somente em 2015 foi retomada, por meio de um financiamento no valor de R$ 10 milhões feito junto à Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP). Para a conclusão da construção, em novembro do ano passado, o município recebeu mais R$ 3,5 milhões, por meio do mesmo contrato com o órgão do governo do Estado, assinado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi.

De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, a Arena Suzano tem como destaques técnicos a quadra de piso de madeira em assoalho tipo "flutuante", com superfície primária de concreto plano e nivelado, e a iluminação totalmente com lâmpadas de LED, a única do Brasil. O ginásio recebeu 349 toneladas de estrutura metálica protendida, 4,7 mil metros quadrados de telhas metálicas tipo "sanduíche" e 772 metros quadrados de venezianas industriais. Com a conclusão, o local, que tem quase 10 mil metros quadrados de área, poderá receber jogos oficiais de inúmeras modalidades, shows e eventos de grande porte, com capacidade para 4 mil pessoas sentadas.

Há um ano e meio, a gestão atual encontrou a obra apenas com a estrutura básica, como a cobertura, paredes e sanitários. "A Arena Suzano pronta terá capacidade de servir como âncora para novos investimentos no município e também desenvolvimento urbano. Assim como já trouxe benfeitorias ao Parque Max Feffer, por exemplo", explicou o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira.

Nesta quinta-feira, finalmente,a obra será entregue à população.E segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, neste primeiro momento, o local sediará eventos de grande porte. "A entrega da Arena Suzano é literalmente o resgate do gigante adormecido, sendo ele o ginásio e futuramente a equipe de vôlei profissional", completa.

Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o sentimento que predominava na cidade quando ele assumiu a administração municipal era de abandono, principalmente das obras públicas. "Suzano tem uma história muito positiva no esporte, em especial no vôlei. A Arenaé mais do que uma obra bonita e impactante para Suzano e para o Estado; é o símbolo do resgate da autoestima e do orgulho de ser suzanense. Apesar de toda a dificuldade enfrentada peloPaís, estamos no caminho certo. Penso que a entrega da obra pronta representa o fim de uma história triste, que agora tem um final feliz", disseo chefe do Executivo.

A cerimônia de inauguração será realizada nesta quinta-feira, às 17h30, e contará com diversas atrações, como show artístico e o Jogo dos Campeões, entre atletas que atuaram no time de vôlei da cidade nosanos 1990 e 2000e a equipe da atualidade, além do ato solene com a presença de diversas autoridades. O público que conseguiu ingressos a partir da troca de peças de roupa na Loja do Bem, da Campanha do Agasalho 2018, poderá acessar o Parque Max Feffer pela entrada localizada na avenida Brasil, 889, no Jardim Imperador, e a Arena Suzano pelos portões A e B.