Incêndio de grandes proporções atinge empresa de Arujá

Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste domingo (15), uma empresa de Arujá. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada primeiramente às 19h44 do dia e até às 7h49 desta segunda-feira (16) o fogo ainda não havia sido apagado.

A operação passou para a fase de rescaldo às 8h13, movimentando 48 oficiais e 18 viaturas ao todo. O caso aconteceu na avenida Tóquio, região próxima a condomínios da cidade. Nenhuma vítima foi registrada até o momento.

Os bombeiros destacaram uma grande quantidade de papel queimado durante o incêndio.