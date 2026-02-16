Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/02/2026
Cidades

Incêndio de grandes proporções atinge empresa de Arujá

Caso aconteceu próximo à condomínios da cidade; nenhuma vítima foi registrada até o momento

16 fevereiro 2026 - 10h08Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Incêndio de grandes proporções atinge empresa de ArujáIncêndio de grandes proporções atinge empresa de Arujá - (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)

Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste domingo (15), uma empresa de Arujá. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada primeiramente às 19h44 do dia e até às 7h49 desta segunda-feira (16) o fogo ainda não havia sido apagado.

A operação passou para a fase de rescaldo às 8h13, movimentando 48 oficiais e 18 viaturas ao todo. O caso aconteceu na avenida Tóquio, região próxima a condomínios da cidade. Nenhuma vítima foi registrada até o momento.

Os bombeiros destacaram uma grande quantidade de papel queimado durante o incêndio.

