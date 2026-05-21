Obra da UPA de Palmeiras avança e chega a 30% de conclusão

A obra da futura Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Palmeiras, localizada na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no bairro Recanto Feliz, segue avançando e já alcançou 30% de execução. O prefeito Pedro Ishi vistoriou os trabalhos nesta quarta-feira (20/05), acompanhado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira.

Atualmente, os trabalhos de alvenaria estão 100% concluídos, enquanto a concretagem das vigas atingiu 70%. Esta etapa é fundamental para garantir a sustentação da laje do pavimento superior, cuja construção deverá ter início nos próximos dias. Também acompanhou a vistoria o engenheiro Valter Rodrigues de Oliveira, responsável pela construção.

As intervenções tiveram início ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, com a demolição da estrutura anteriormente existente no local. A futura UPA de Palmeiras será implantada em uma área estratégica da região sul da cidade e terá capacidade para realizar aproximadamente 12 mil atendimentos mensais, oferecendo serviços de urgência e emergência em uma estrutura moderna, ampla e adequada às normas técnicas de saúde.

A obra está sob responsabilidade da empresa Fort Service Engenharia e Construtora Ltda. e conta com investimento total de R$ 6.923.049,91. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2027.

Samuel Oliveira ressaltou o planejamento técnico adotado desde o início da obra. “Estamos acompanhando cada etapa com muito rigor técnico e responsabilidade. Trata-se de um equipamento de grande importância para a região sul, que está sendo construído com toda a estrutura necessária para garantir segurança, eficiência e qualidade no atendimento à população”, afirmou o secretário.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou o impacto que a nova unidade terá no atendimento de saúde da região. “A UPA de Palmeiras será um marco para a saúde pública da nossa cidade. Estamos ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais acesso aos serviços de urgência e emergência para os moradores desta importante região de Suzano”, declarou.

Após a conclusão da primeira laje, os próximos trabalhos se concentrarão na construção do pavimento superior da unidade. Na sequência, serão executados os serviços de acabamento, instalações hidráulicas e elétricas e demais etapas necessárias para o pleno funcionamento do equipamento público.