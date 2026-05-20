CIE do Jardim Santa Inês recebe atividade com atletas do Suzano Vôlei

O Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca, no Jardim Santa Inês, recebeu no último sábado (16/05) uma atividade especial promovida pelo Suzano Vôlei por meio do projeto “Futuro Campeão”. A ação reuniu mais de cem pessoas entre alunos, familiares, professores e atletas da equipe profissional e faz parte do projeto social desenvolvido pelo clube em parceria com a Prefeitura de Suzano que oferece aulas gratuitas da modalidade em quatro polos espalhados pela cidade.

Durante o encontro, que contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e dos secretários municipais Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), e Paulo Pavione (Comunicação Pública), os alunos tiveram a oportunidade de dividir a quadra não apenas com suas mães, mas também com atletas e integrantes da comissão técnica da equipe principal, em atividades recreativas e partidas amistosas conduzidas pelos profissionais do projeto.

O objetivo da atividade foi valorizar a participação das famílias na trajetória esportiva dos jovens. A gerente-geral do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, destacou que a ação fortalece os pilares sociais do projeto e aproxima ainda mais os alunos da realidade do esporte profissional. “Tivemos um momento muito especial, principalmente por proporcionar esse contato entre os jovens participantes do projeto e os atletas do Suzano Vôlei. Além da homenagem às mães, conseguimos promover esse fortalecimento dos vínculos familiares. O esporte tem o poder de unir pessoas e criar experiências marcantes”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer lembrou da parceria entre o município e o clube para ampliar o acesso à modalidade. “O trabalho realizado pelo Suzano Vôlei por meio do ‘Futuro Campeão’ é motivo de orgulho para a cidade. Ver os alunos convivendo com atletas profissionais e participando de uma atividade tão significativa ao lado de suas famílias demonstra a força do esporte como ferramenta de inclusão, educação e transformação social”, declarou Nardinho.

O prefeito destacou o impacto social da iniciativa. “O esporte transforma vidas e aproxima as pessoas. Foi muito gratificante acompanhar uma atividade tão bonita com crianças, mães e atletas do Suzano Vôlei. Parabenizo toda a equipe envolvida pela organização e pelo carinho com as famílias participantes”, disse Pedro Ishi.

Iniciativa

O projeto “Futuro Campeão” mantém atualmente quatro polos de atendimento em Suzano: no CIE (cruzamento das ruas Vicente Scalice e Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês), na Escola Estadual Chojiro Segawa (rodovia Índio Tibiriçá, 13.114 - Sta. Rita de Cássia), na Escola Estadual Tochichico Yochicava (rua Ferdinando Antonio Renzi, 221 - Cidade Miguel Badra) e no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 - Centro). As aulas são gratuitas e voltadas para crianças e adolescentes do município.

Para participar, os interessados devem procurar um dos polos de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, munidos de cópias do RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de endereço de Suzano, duas fotos 3x4 e atestado médico autorizando a prática esportiva.