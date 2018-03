Indústria defende retomada do projeto ‘Via Mar’ entre Suzano e Santos

A Regional do Alto Tietê do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) defende a retomada do projeto de construção da Via Mar, que ligaria Suzano a Santos. A proposta está engavetada há dois anos.

Em 2015, a ideia era de que a estrutura fosse realizada por meio da Parceria Público-Privada (PPP), com projeto executivo elaborado pela Contern. Contudo, a empresa ainda não tem um posicionamento sobre a execução do plano. Para o Ciesp, a ligação viária seria fundamental para o escoamento de cargas em Santos.

A diretoria da Ciesp Alto Tietê revelou grande expectativa de que o diálogo sobre a Via Mar seja retomado, uma vez que a economia dá sinais tímidos de melhora. "A ligação viária é fundamental para facilitar o escoamento de cargas para o Porto de Santos e vice-versa, visto que a malha rodoviária existente hoje não suporta toda a movimentação das indústrias, que estão retomando os níveis de produção de forma significativa". O órgão ressaltou a importância de Suzano diante da indústria e do fator de logística para locomoção.

"Para a Região, o fato da nova ligação cortar uma das principais cidades vai melhorar ainda mais as características logísticas que o Alto Tietê oferece, sendo um grande atrativo para investimentos, sejam eles de expansão de plantas em atividade ou novas empresas".

Apesar das boas perspectivas de contribuição que a estrutura pode trazer a Suzano e às cidades vizinhas, a empresa Contern, por meio da SPMar, não tem um posicionamento ou novidades sobre o assunto. Já a prefeitura, fez questão de destacar que não tem qualquer gerência sobre a ideia.

Projeto

A construção da via teria 36 quilômetros de extensão, sendo 23 deles em túnel erguido com a mesma tecnologia no Eurotúnel, atravessando a Serra do Mar a partir da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). Atualmente, a Rodovia Anchieta (SP-150) é a principal ligação de escoamento entre a capital e o Porto de Santos.

Em setembro de 2015, a previsão de licitação era de que durasse cerca de um ano e a obra finalizada em quatro anos, porém, nunca houve prazo para que o processo licitatório fosse aberto. O investimento previsto era de R$ 8 bilhões, por meio da PPP.