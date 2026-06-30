Infrações na Índio-Tibiriçá dobram e chegam a 31,4 mil em 5 meses

A Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031) registrou 31.461 autuações entre janeiro e maio de 2026, número 101% superior ao apontado no mesmo período de 2025, com 15.651.



Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), o aumento está relacionado à ampliação da operação dos equipamentos de fiscalização eletrônica ao longo da via, o que elevou a capacidade de monitoramento e a efetividade das ações fiscalizatórias.



O DER destacou também que os equipamentos passaram a operar de forma gradual a partir do segundo semestre de 2025. A fiscalização eletrônica integra um conjunto de ações voltadas à segurança viária.



Em 2026, o departamento observou melhorias nos indicadores de segurança da rodovia, com redução de 36,2% nos sinistros com vítimas e queda de 29,5% no número de vítimas por ocorrência, demonstrando menor gravidade dos acidentes registrados.



Ainda neste ano, a infração mais registrada foi relacionada a transitar em velocidade até 20% superior à máxima permitida. Na sequência aparecem transgressões relacionadas a dirigir em rodovia de pista simples fora do perímetro urbano sem os faróis baixos acesos durante o dia e conduzir veículo com falhas no sistema de iluminação ou sinalização, incluindo lâmpadas queimadas.



Há ainda, entre as principais autuações, circular com veículo não devidamente licenciado e trafegar entre 20% e 50% acima do limite de velocidade permitido. Março foi o mês com o maior número de registros, totalizando 8.216 ocorrências.



Já no mesmo período de 2025, as principais irregularidades não envolviam excesso de velocidade. A mais recorrente foi a circulação sem o uso dos faróis baixos durante o dia em rodovias de pista simples, seguida pela falta de licenciamento do veículo e pelo transporte de passageiros sem cinto de segurança.



Entre as demais ocorrências, estavam veículos com problemas no sistema de iluminação ou sinalização e motoristas que não utilizavam o cinto de segurança. Fevereiro concentrou o maior volume de autuações naquele ano, com 4.548 registros.