OAB Suzano mobiliza advocacia e comunidade em mutirão de doação de sangue

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Ação Social e Cidadania, promoveu na última sexta-feira (26/06) um mutirão de doação de sangue em parceria com o Hemocentro de Suzano, mobilizando advogados, advogadas e a comunidade em uma importante iniciativa de solidariedade. A ação contou com a participação de voluntários que compareceram para contribuir com o fortalecimento dos estoques de sangue e incentivar a cultura da doação voluntária.

A iniciativa integrou a campanha nacional Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância desse gesto simples, mas capaz de salvar vidas. Além de estimular novos doadores, a mobilização também reforçou o compromisso social da OAB Suzano com ações que beneficiam diretamente a comunidade.

Organizada pela Comissão de Ação Social e Cidadania, a campanha teve como objetivo colaborar com a reposição dos estoques de sangue, especialmente dos tipos O e A, que apresentavam maior necessidade no Hemocentro de Suzano.

Para o presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, a mobilização demonstra o papel social desempenhado pela instituição. “A doação de sangue é um ato de solidariedade que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Ficamos felizes com a participação da advocacia e da comunidade, que atenderam ao nosso chamado e contribuíram para essa importante causa. A OAB Suzano seguirá promovendo iniciativas que fortaleçam a cidadania e o compromisso com a vida”, destacou.