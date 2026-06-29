Parceria entre Meio Ambiente e Rotary resulta no plantio de 45 árvores em praça no Colorado

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, em parceria com o Rotary Club, realizou no último domingo (28/06) o plantio de 45 árvores da espécie manacá-da-serra em uma praça localizada na rua Rio Grande do Norte, no bairro Jardim Colorado. A ação reforçou a importância da preservação ambiental, da ampliação da cobertura vegetal e da participação da sociedade civil em iniciativas sustentáveis.

O plantio contou com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; do ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; da governadora da região, Diva Fonseca; da presidente do Rotary Club Suzano, Mariusa Kariya; do presidente do Rotary Club Baruel, Alberto Kariya; e do diretor de Meio Ambiente, Eduardo Sanches, representando o Rotary Club Sul.

A iniciativa também marcou o encerramento de ciclo da governadora regional e dos presidentes dos clubes de Suzano, fortalecendo a parceria entre o Poder Público e a entidade em ações voltadas ao meio ambiente e à educação ambiental.

Segundo André Chiang, o trabalho conjunto com o Rotary tem contribuído diretamente para ampliar as ações sustentáveis no município, com destaque também para o Ponto de Entrega Voluntária (PEV), desenvolvido em escolas municipais. “A parceria com o Rotary é muito importante para Suzano, porque fortalece ações práticas que envolvem a comunidade e ajudam a criar uma consciência ambiental permanente. Além do plantio realizado no Jardim Colorado, temos iniciativas como o PEV nas escolas municipais, que aproxima crianças, famílias e educadores da reciclagem e do cuidado com a cidade. Quando unimos o Poder Público, entidades e população, conseguimos ampliar os resultados e deixar um legado ambiental para as próximas gerações”, destacou.

502 árvores plantadas

Com as ações realizadas durante o “Junho Sustentável”, Suzano chegou à marca de 502 árvores plantadas em 2026 por meio de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente. Ao todo, são seis iniciativas voltadas à arborização urbana, à participação popular e à educação ambiental, com foco no plantio de mudas nativas, na recuperação de áreas verdes e no fortalecimento da relação da população com a natureza.

As atividades são conduzidas por meio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura e incluem os projetos “Árvore Familiar”, “Árvore no Meu Bairro”, “Disk Árvore”, “Arborização Participativa”, “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” e “Workshop de Meliponicultura”. Juntas, essas iniciativas ampliam o acesso dos munícipes às ações de plantio e reforçam a preservação ambiental como prática contínua no município.

O total de 502 árvores plantadas neste ano contempla atividades realizadas em diferentes pontos da cidade, como o Parque Municipal Max Feffer, o Ramal São José, o Jardim Gardênia Azul, o Jardim Colorado e o Jardim Revista, onde novas mudas também integram as ações voltadas ao Corredor Ecológico.

Para Chiang, o resultado demonstra que Suzano segue avançando na construção de políticas públicas ambientais permanentes. “Ultrapassar a marca de 500 árvores plantadas no ano mostra que Suzano mantém um trabalho contínuo de arborização e educação ambiental. Cada muda plantada representa mais qualidade de vida, mais sombra, mais equilíbrio climático e mais compromisso com o futuro da cidade”, afirmou o secretário.