Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 03 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Fest Voz

Ingressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveis

Tíquetes podem ser trocados por kits de higiene até o dia do evento, que ocorre neste sábado (08/11), na Arena Suzano

03 novembro 2025 - 21h15Por da Reportagem Local
Ingressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveisIngressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveis - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A poucos dias da grande final do “Fest Voz”, a Prefeitura de Suzano reforça que os ingressos para o evento seguem disponíveis para troca. A iniciativa, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Serviço Social da Indústria (Sesi), garante a entrada ao público mediante a doação de um kit de higiene pessoal, composto por uma pasta de dente e um sabonete.

O evento será neste sábado (08/11), a partir das 17 horas, na Arena Suzano, localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no bairro Jardim Imperador. A noite contará com as apresentações dos finalistas do festival e encerrará com um show especial do cantor Vitor Kley, um dos grandes nomes da música pop brasileira, que promete animar o público com sucessos como “O Sol” e “Adrenalizou”.

Ao todo, quatro mil ingressos estão disponíveis e podem ser adquiridos até a data do evento. As trocas podem ser feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica na rua Baruel, 501, sala 224, 2º andar, no centro, e na Secretaria Municipal de Educação, situada na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista. Além desses locais, as trocas também estão disponíveis em diversas escolas municipais, facilitando o acesso das famílias.

Entre as unidades participantes estão as Escolas Municipais Professora Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida; Lídia Lima da Silva; Paulo Henrique Barreiros; Professora Liuba Pizzolito; Professor Manoel Vicente Ferreira Filho; Abrão Salomão Domingues; Professora Sonia Regina Alonso Ostermayer; Professora Santina Marotto Iório; Professora Therezinha Pereira de Lima; Vereador Waldemar Calil; Antônio Carlos Mayer; Nereide do Carmo Perontini Sasso; Antônio Marques Figueira; Augustinha Raphaela Maida Molteni; Célia Pereira de Lima; e Damásio Ferreira dos Santos. Os endereços completos das unidades escolares podem ser consultados no site oficial da prefeitura (suzano.sp.gov.br/educacao/escolas-municipais).

O “Fest Voz” começou em agosto e, desde então, vem revelando talentos entre os alunos da rede municipal de ensino. As audições e eliminatórias foram marcadas por muita emoção, dedicação e superação dos participantes, que se apresentaram diante de jurados e colegas mostrando todo o potencial artístico e vocal. A final promete ser um grande momento de celebração, reunindo familiares, amigos, professores e toda a comunidade suzanense para prestigiar o talento das crianças e jovens que chegaram à última etapa da competição.

A secretária de Educação, Renata Priscila, destacou que o projeto é um exemplo de como a arte pode ser uma aliada do aprendizado. Segundo ela, o “Fest Voz” é mais do que uma competição musical, sendo uma oportunidade para os alunos expressarem suas emoções, fortalecerem a autoestima e desenvolverem habilidades que contribuem para sua formação integral. “O ‘Fest Voz’ é um espaço de convivência, de descoberta e de valorização das nossas crianças. É bonito ver o envolvimento das famílias e das escolas em uma atividade que une educação, cultura e sensibilidade”, afirmou.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que a iniciativa é um exemplo de como a solidariedade e a valorização dos jovens talentos podem caminhar juntas. Para ela, cada ingresso trocado representa mais do que a participação em um evento, simboliza um gesto de empatia e de cuidado com o próximo. “O ‘Fest Voz’ é um evento que emociona e inspira. Ele mostra o quanto nossas crianças têm potencial e como a arte é capaz de transformar vidas. Além disso, cada kit de higiene doado representa um ato de amor e de solidariedade, que reforça o espírito coletivo da nossa cidade. Convido todos os suzanenses a participarem, a trocarem seus ingressos e a viverem conosco esse momento especial, celebrando o talento e a generosidade que marcam Suzano”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segurança Cidadã se reúne com os Consegs Centro e Norte
Cidades

Segurança Cidadã se reúne com os Consegs Centro e Norte

Vigilância Sanitária participa de encontro voltado à segurança do trabalho em serrarias
Cidades

Vigilância Sanitária participa de encontro voltado à segurança do trabalho em serrarias

Suzano se aproxima da marca de 20 mil buracos tapados em 2025
Transporte

Suzano se aproxima da marca de 20 mil buracos tapados em 2025

Meio Ambiente resgata vaca e bezerro vítimas de maus-tratos
Cidades

Meio Ambiente resgata vaca e bezerro vítimas de maus-tratos

'Inspira IMC - Despertando Sonhos' conecta líderes e inspira novas parcerias
Cidades

'Inspira IMC - Despertando Sonhos' conecta líderes e inspira novas parcerias

Jornalista Cristina Gomes lança livro sobre cyberbullying pela editora Viseu
Cidades

Jornalista Cristina Gomes lança livro sobre cyberbullying pela editora Viseu