Ingressos para show de Vitor Kley e final do 'Fest Voz' seguem disponíveis

A poucos dias da grande final do “Fest Voz”, a Prefeitura de Suzano reforça que os ingressos para o evento seguem disponíveis para troca. A iniciativa, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Serviço Social da Indústria (Sesi), garante a entrada ao público mediante a doação de um kit de higiene pessoal, composto por uma pasta de dente e um sabonete.

O evento será neste sábado (08/11), a partir das 17 horas, na Arena Suzano, localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no bairro Jardim Imperador. A noite contará com as apresentações dos finalistas do festival e encerrará com um show especial do cantor Vitor Kley, um dos grandes nomes da música pop brasileira, que promete animar o público com sucessos como “O Sol” e “Adrenalizou”.

Ao todo, quatro mil ingressos estão disponíveis e podem ser adquiridos até a data do evento. As trocas podem ser feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica na rua Baruel, 501, sala 224, 2º andar, no centro, e na Secretaria Municipal de Educação, situada na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista. Além desses locais, as trocas também estão disponíveis em diversas escolas municipais, facilitando o acesso das famílias.

Entre as unidades participantes estão as Escolas Municipais Professora Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida; Lídia Lima da Silva; Paulo Henrique Barreiros; Professora Liuba Pizzolito; Professor Manoel Vicente Ferreira Filho; Abrão Salomão Domingues; Professora Sonia Regina Alonso Ostermayer; Professora Santina Marotto Iório; Professora Therezinha Pereira de Lima; Vereador Waldemar Calil; Antônio Carlos Mayer; Nereide do Carmo Perontini Sasso; Antônio Marques Figueira; Augustinha Raphaela Maida Molteni; Célia Pereira de Lima; e Damásio Ferreira dos Santos. Os endereços completos das unidades escolares podem ser consultados no site oficial da prefeitura (suzano.sp.gov.br/educacao/escolas-municipais).

O “Fest Voz” começou em agosto e, desde então, vem revelando talentos entre os alunos da rede municipal de ensino. As audições e eliminatórias foram marcadas por muita emoção, dedicação e superação dos participantes, que se apresentaram diante de jurados e colegas mostrando todo o potencial artístico e vocal. A final promete ser um grande momento de celebração, reunindo familiares, amigos, professores e toda a comunidade suzanense para prestigiar o talento das crianças e jovens que chegaram à última etapa da competição.

A secretária de Educação, Renata Priscila, destacou que o projeto é um exemplo de como a arte pode ser uma aliada do aprendizado. Segundo ela, o “Fest Voz” é mais do que uma competição musical, sendo uma oportunidade para os alunos expressarem suas emoções, fortalecerem a autoestima e desenvolverem habilidades que contribuem para sua formação integral. “O ‘Fest Voz’ é um espaço de convivência, de descoberta e de valorização das nossas crianças. É bonito ver o envolvimento das famílias e das escolas em uma atividade que une educação, cultura e sensibilidade”, afirmou.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que a iniciativa é um exemplo de como a solidariedade e a valorização dos jovens talentos podem caminhar juntas. Para ela, cada ingresso trocado representa mais do que a participação em um evento, simboliza um gesto de empatia e de cuidado com o próximo. “O ‘Fest Voz’ é um evento que emociona e inspira. Ele mostra o quanto nossas crianças têm potencial e como a arte é capaz de transformar vidas. Além disso, cada kit de higiene doado representa um ato de amor e de solidariedade, que reforça o espírito coletivo da nossa cidade. Convido todos os suzanenses a participarem, a trocarem seus ingressos e a viverem conosco esse momento especial, celebrando o talento e a generosidade que marcam Suzano”, destacou.