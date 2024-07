Iniciada requalificação da Rua Guilherme Garijo

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta segunda-feira (01/07) as obras de requalificação da rua Guilherme Garijo, localizada na região norte da cidade. A informação sobre este trabalho havia sido anunciada na última quinta-feira (27/06), quando o prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou a ordem de serviço no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e da assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Carol Umebayashi.

Com as atividades que estão previstas nas duas vias deste acesso, serão proporcionadas melhorias na ligação com Mogi da Cruzes, beneficiando todos que chegam e saem desta localidade do município, incluindo moradores dos bairros Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Graziela, dentre outros. A expectativa é de que as obras durem aproximadamente 12 meses. Os serviços, que serão implementados pela administração municipal, contemplarão toda a extensão da Guilherme Garijo, que tem 3,69 quilômetros.

Neste primeiro momento, estão programadas intervenções que garantirão revisão de guias, sarjetas e também ajustes no sistema de drenagem, assim como o reforço do solo, de modo a preparar a via para receber o novo asfalto posteriormente. No período de execução do trabalho neste trecho, ainda serão implantadas novas calçadas em um dos lados da rua. As obras ficarão sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda, por meio de um investimento de R$ 10.098.553, com recursos provenientes de emendas parlamentares federais (R$ 9.278.619,48) e contrapartida da prefeitura (R$ 819.933,52).

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, destacou as melhorias que têm sido implementadas nas vias da região norte pela administração municipal. “Temos executado um serviço amplo na estrutura viária desta localidade, que inclui as estradas do Furuyama e Marengo, além das ruas Governador André Franco Montoro, C e Norma da Silva Brasil, no bairro Recreio Sertãozinho, assim como as ruas Rosa Umehara Manabe, 12, 13, Orlando Garcia, Saburô Manabe, Sérgio Domingos e estrada Mauro Amarante Neves, na Chácara Mea, entre tantas outras. Temos garantido avanços para a mobilidade urbana desta região e melhorando a qualidade de vida dos munícipes”, frisou.