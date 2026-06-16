Inscrições para 1ª Corrida e Caminhada Rústica no Parque do Mirante estão abertas

As inscrições para a 1ª Corrida e Caminhada Rústica da Sustentabilidade, que será realizada no dia 28 de junho (domingo), a partir das 6 horas, no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, já estão abertas. A iniciativa é promovida pela MEC Assessoria e Eventos Esportivos, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, e tem como proposta unir prática esportiva, lazer e conscientização ambiental.

Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link https://koro.com.br/eventos/corrida-r%C3%BAstica-da-sustentabilidade. No dia do evento, será necessário entregar dez garrafas PET de 2 litros ou 20 garrafas PET de 600 mililitros para confirmar a participação. A organização também reforça que o limite máximo será de 300 participantes.

A corrida e a caminhada terão o mesmo percurso, com trajeto de 4 quilômetros em área de mata, dentro da região do Parque do Mirante. O circuito será sinalizado pela empresa organizadora e contará com equipe de segurança ao longo do percurso, garantindo o acompanhamento dos participantes durante toda a atividade.

A proposta da ação é incentivar hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, estimular a reflexão sobre a importância da preservação ambiental. A arrecadação das garrafas PET reforça o caráter sustentável da iniciativa, ao envolver os participantes em uma ação prática de responsabilidade ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que o evento fortalece a ocupação consciente dos espaços públicos e amplia o diálogo sobre sustentabilidade. “Essa corrida tem um significado muito importante porque aproxima a população do Parque do Mirante e mostra que é possível unir esporte, saúde e cuidado com o meio ambiente. A entrega das garrafas PET reforça essa mensagem de responsabilidade coletiva e incentiva cada participante a contribuir, de forma simples e prática, com a preservação ambiental”, afirmou.