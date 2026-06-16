USFs promovem ações de conscientização sobre diabetes e combate à violência contra idosos

As Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano estão com uma programação especial voltada à conscientização sobre o diabetes e ao combate à violência contra a pessoa idosa. As atividades ocorrem ao longo do mês de junho e integram as mobilizações referentes ao Dia Nacional do Diabetes e ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, com ações educativas realizadas por equipes multiprofissionais.

A programação contempla palestras, rodas de conversa e orientações educativas que valorizam a alimentação equilibrada, a prática regular de atividades físicas, o acompanhamento médico e o controle adequado da glicemia para a prevenção e o tratamento do diabetes. Paralelamente, também são desenvolvidas ações de sensibilização voltadas à valorização da pessoa idosa, ao reconhecimento de situações de violência e à divulgação dos canais de acolhimento e denúncia.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à informação, fortalecer a prevenção de doenças e estimular hábitos de vida mais saudáveis, além de orientar a população sobre os direitos dos idosos e os mecanismos de proteção contra diferentes formas de violência. As atividades são conduzidas por médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas e agentes comunitários de saúde, que promovem encontros com usuários das unidades para esclarecer dúvidas e compartilhar conhecimentos relacionados aos temas abordados.

Segundo o secretário municipal de Saúde, William Harada, a iniciativa mostra que a pasta está comprometida com a promoção da qualidade de vida e a prevenção. “As atividades vão aproximar as equipes da população e contribuir para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre cuidados essenciais para a qualidade de vida. Ao mesmo tempo, fortalecem a conscientização sobre o respeito e a proteção da pessoa idosa, temas que merecem atenção permanente de toda a sociedade”, afirmou.

O cronograma abordou, nesta segunda-feira (15/06), a prevenção e o controle do diabetes mellitus, que é a hiperglicemia (excesso de açúcar no sangue). O local escolhido para abrir os trabalhos foi a USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê. A programação se encerra no dia 30 de junho, às 9 horas, na USF Recanto São José, com a atividade “Diabetes: conhecer para prevenir, cuidar para viver melhor”, que contará com a participação de nutricionista da unidade para orientar os participantes sobre prevenção, acompanhamento e hábitos saudáveis relacionados à doença.

Programação de junho nas USFs de Suzano

• 17/06 - 14 horas – USF Jardim Maitê

Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, com orientações sobre direitos, prevenção, proteção, acolhimento e canais de denúncia.

• 17/06 – 9 horas – USF Dr. Eduardo Nakamura

Palestra sobre mudanças de hábitos alimentares e orientações para melhor convivência com o diabetes.

• 17/06 – 11 horas – USF Jardim Suzanópolis

Conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e prevenção do diabetes.

• 18/06 – 9 horas – USF Jardim São José

Palestra com orientações sobre hábitos alimentares saudáveis e atividade física moderada.

• 18/06 – 9 horas – USF Vila Amorim

Ação multidisciplinar com orientações sobre diabetes e combate à violência contra a pessoa idosa.

• 22/06 – 8 horas – USF Vila Fátima

Orientações gerais sobre diabetes e combate à violência contra a pessoa idosa, realizadas por equipe multidisciplinar.

• 22/06 – 9 horas – USF Jardim Europa

Orientações gerais sobre diabetes e combate à violência contra a pessoa idosa, realizadas por equipe multidisciplinar.

• 25/06 – 9 horas – USF Jardim Brasil

Ação integrada com profissionais da saúde sobre mudanças de hábitos para prevenção e controle do diabetes.

• 26/06 – 9 horas – USF Jardim Ikeda

Palestra sobre hábitos alimentares e qualidade de vida para pessoas com diabetes.

• 26/06 – 10 horas – USF Jardim do Lago

Atividade multidisciplinar sobre prevenção, diagnóstico, alimentação saudável, saúde mental e atividade física no combate ao diabetes.

• 30/06 – 9 horas – USF Recanto São José

“Diabetes: conhecer para prevenir, cuidar para viver melhor”, ação em conjunto com nutricionista da unidade.