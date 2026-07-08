Patrulha Maria da Penha prende homem por tentativa de feminicídio no Miguel Badra

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, prendeu em flagrante um homem por tentativa de feminicídio na última segunda-feira (06/07), no bairro Cidade Miguel Badra. A ocorrência mobilizou quatro viaturas da corporação após acionamento feito com os agentes que receberam denúncia de possível caso de violência doméstica.

Ao chegarem ao endereço, os guardas verificaram que a residência ficava na parte superior de um estabelecimento comercial. Com o acesso liberado pela proprietária do imóvel térreo, a equipe seguiu até a casa, onde encontrou a porta trancada. Após ordem para abertura, o morador alegou não localizar a chave, mas, ao ser informado de que seria necessário o ingresso forçado, conseguiu destrancar a porta.

No interior da residência, os guardas localizaram grande quantidade de sangue na cozinha e sobre a cama. A vítima foi encontrada com ferimentos aparentes na cabeça, no olho, no pescoço e na boca.

Durante a abordagem, o suspeito relatou que ambos haviam feito uso de entorpecentes e admitiu as agressões. Inicialmente, a vítima negou os fatos e recusou atendimento médico. No entanto, ao ser conduzida à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), confirmou ter sido agredida pelo companheiro. Em razão da gravidade dos ferimentos na cabeça, ela sofreu uma convulsão e desmaiou na unidade policial, sendo imediatamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As investigações também reuniram vídeos gravados pelo próprio agressor durante as agressões, que ocorreram na presença dos dois filhos da vítima. O local foi preservado para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil. Diante das provas reunidas e das circunstâncias verificadas, o homem permaneceu preso em flagrante.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou a importância da pronta resposta da GCM no atendimento às vítimas de violência doméstica. “A Patrulha Maria da Penha está preparada para agir com rapidez e sensibilidade em ocorrências como esta. A atuação integrada das nossas equipes foi fundamental para preservar a vida da vítima, garantir a prisão do agressor e assegurar que todas as providências legais fossem adotadas”, disse.

A Prefeitura de Suzano reforça que mulheres em situação de violência podem acionar a GCM pelo telefone 153. A Patrulha Maria da Penha realiza acompanhamento permanente daquelas que dispõem de medidas protetivas e atua de forma integrada com a rede municipal de proteção às vítimas de violência doméstica.