Inscrições para o Unilivre 2026 começam em 1º de julho em Ferraz de Vasconcelos

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana abrirá no dia 1º de julho as inscrições para o programa Unilivre, referente ao segundo semestre de 2026. Esta iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior, auxiliando estudantes do município com a gratuidade no transporte público municipal.

O programa beneficia alunos matriculados em instituições de ensino superior, garantindo passagem gratuita nos ônibus municipais e contribuindo para a redução dos custos com deslocamento. A medida representa um importante incentivo à permanência acadêmica, especialmente para estudantes que enfrentam dificuldades financeiras para custear o transporte diário até suas universidades.

Para participar do Unilivre, os interessados devem atender aos critérios estabelecidos pelo programa. É necessário residir em Ferraz de Vasconcelos, possuir cadastro atualizado da família no Cadastro Único (CadÚnico), por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de referência, e morar a uma distância mínima de 1,5 quilômetro das estações ferroviárias localizadas no município.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Pasquarelli, o benefício vai além da gratuidade no transporte. “O Unilivre é um investimento no futuro da nossa cidade. Sabemos que o custo do deslocamento pode representar um obstáculo para muitos estudantes e, por isso, o município mantém esse programa que garante mais oportunidades, inclusão e condições para os universitários permanecerem em seus cursos e concluírem sua formação com mais tranquilidade”, destacou.

Os interessados em obter informações sobre o período de inscrições, documentação necessária e demais critérios para participação podem entrar em contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4674-4000. O atendimento está disponível para orientar os candidatos e esclarecer dúvidas sobre o processo de cadastramento.