Transmissão do jogo do Brasil será no Ginásio Marcílio Guerra com telão gigante em Ferraz

A transmissão do terceiro jogo da Seleção Brasileira será realizada no Ginásio Municipal Marcílio Guerra, localizado na Rua Jacomo Zanchetta, 77 – Sítio Paredão, em Ferraz de Vasconcelos. A alteração do local foi definida em razão da previsão de chuva e das condições climáticas, proporcionando ao público um ambiente coberto, mais seguro e confortável para acompanhar a partida.

Os portões serão abertos a partir das 18 horas, permitindo que os torcedores cheguem com tranquilidade para aproveitar toda a programação preparada pela Prefeitura.

Além da transmissão em um telão gigante de LED, com 7 metros de largura por 4 metros de altura, o público poderá aproveitar a Feira Gastronômica, com diversas opções de comidas e bebidas, e participar do tradicional espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo, promovendo integração, lazer e diversão para crianças, jovens e adultos antes do início da partida.

A prefeita Priscila Gambale destacou que a alteração busca preservar a segurança e o bem-estar dos participantes.

"Nossa prioridade é proporcionar um ambiente seguro e confortável para que as famílias possam continuar vivendo esse momento de união e torcida pela Seleção Brasileira. Como a previsão indica chuva, optamos por transferir a transmissão para um espaço coberto, garantindo que todos possam aproveitar a programação com tranquilidade."

A Prefeitura reforça o convite para que a população prestigie mais esse momento de confraternização e torça pela Seleção Brasileira em um ambiente preparado especialmente para receber os ferrazenses. O jogo será contra a Seleção da Escócia, pela fase de grupos.