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Jornal Diário de Suzano - 24/06/2026
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Cidades

Transmissão do jogo do Brasil será no Ginásio Marcílio Guerra com telão gigante em Ferraz

Mudança de local garante mais conforto e segurança ao público após sucesso das primeiras transmissões, que reuniram mais de 10 mil pessoas

24 junho 2026 - 09h36Por da Reportagem Local
Transmissão do jogo do Brasil será no Ginásio Marcílio Guerra com telão giganteTransmissão do jogo do Brasil será no Ginásio Marcílio Guerra com telão gigante - (Foto: Divulgação)

A transmissão do terceiro jogo da Seleção Brasileira será realizada no Ginásio Municipal Marcílio Guerra, localizado na Rua Jacomo Zanchetta, 77 – Sítio Paredão, em Ferraz de Vasconcelos. A alteração do local foi definida em razão da previsão de chuva e das condições climáticas, proporcionando ao público um ambiente coberto, mais seguro e confortável para acompanhar a partida.

Os portões serão abertos a partir das 18 horas, permitindo que os torcedores cheguem com tranquilidade para aproveitar toda a programação preparada pela Prefeitura. 

Além da transmissão em um telão gigante de LED, com 7 metros de largura por 4 metros de altura, o público poderá aproveitar a Feira Gastronômica, com diversas opções de comidas e bebidas, e participar do tradicional espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo, promovendo integração, lazer e diversão para crianças, jovens e adultos antes do início da partida.

A prefeita Priscila Gambale destacou que a alteração busca preservar a segurança e o bem-estar dos participantes.

"Nossa prioridade é proporcionar um ambiente seguro e confortável para que as famílias possam continuar vivendo esse momento de união e torcida pela Seleção Brasileira. Como a previsão indica chuva, optamos por transferir a transmissão para um espaço coberto, garantindo que todos possam aproveitar a programação com tranquilidade."

A Prefeitura reforça o convite para que a população prestigie mais esse momento de confraternização e torça pela Seleção Brasileira em um ambiente preparado especialmente para receber os ferrazenses. O jogo será contra a Seleção da Escócia, pela fase de grupos.

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