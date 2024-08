Inscrições para professor de ensino técnico estão abertas em Suzano e Ferraz

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores de ensino técnico estão abertas em Suzano e Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a Diretoria de Ensino suzanense, a contratação seria temporária para o período de 2025.

As matrículas no processo podem ser feitas até o dia 5 de agosto pelo site: conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp24. O edital está disponível no mesmo link.

Os cursos oferecidos são de administração, vendas, hospedagem, enfermagem, logística, farmácia e desenvolvimento de sistemas.

O salário inicial é de R$ 5,3 mil para a Jornada Ampliada de Trabalho Docente, com 40 horas semanais, e de R$ 3,3 mil para a Jornada Completa de Trabalho Docente, que tem 25 horas na semana.

Alguns requisitos para a concorrer a vaga são: licenciados(as) na área ou componente curricular do curso; graduados(as) no componente curricular ou na área do curso; portadores de certificado de especialização lato sensu, com no mínimo 120 horas de conteúdos programáticos dedicados à formação pedagógica; entre outros. Todas as informações sobre requisitos são possíveis ver no Anexo X do site: https://bit.ly/4d5e7NJ.