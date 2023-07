INSS de Suzano atende presencial sem necessidade de fazer agendamento

O agendamento para atendimento presencial nas agências do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) foi reforçado, mas o segurado pode ir até o endereço sem precisar marcar.

Em Suzano, a agência está situada na Rua Campos Salles, 601, Centro. O atendimento é das 7 às 13 horas.

O segurado poderá ir à Agência de Suzano também com hora marcada, para serviços como pedidos de aposentadoria, pensão por morte e emissão de certificados. Quem quiser fazer o agendamento pode ser pelo site ou aplicativo para celulares, Meu INSS, e pelo telefone 135.

Segundo o INSS, os serviços continuam disponíveis também de forma digital, sem a necessidade de descolamentos e espera. Atualmente, o INSS disponibiliza 91 serviços pelos canais remotos.

O segurado poderá procurar a agência do INSS sem agendamento, e apenas nos casos excepcionais em que ele não tenha acesso à internet ou telefone, para realizar agendamento ou esclarecimento de dúvidas. As unidades que vão prestar este tipo de atendimento serão definidas após o dia 30 de março.

Meu INSS

O cidadão que não tem acesso ao Meu INSS e também tem dificuldade de ligar para o 135, pode procurar uma agência da Previdência na região.

No Meu INSS é possível solicitar serviços e benefícios sem sair de casa. Além disso, pela ferramenta é possível enviar a documentação digitalizada, escaneada ou fotografada pelo celular. Após realizar a solicitação, o cidadão pode acompanhar, com o número do protocolo de requerimento, o andamento do pedido pelo Meu INSS ou telefone 135.

Estão disponíveis serviços como pedido e acompanhamento de aposentadorias, benefício assistencial e pensão por morte; pedido do salário maternidade; de auxílio doença; consulta à revisão do benefício; pedido de recurso de benefício; e certidão de tempo de contribuição.