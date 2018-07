Intervenções no trânsito para reduzir acidentes são iniciadas

Pelo menos 23 vias de Suzano vão passar por intervenções para reduzir o número de ocorrências de trânsito. A primeira via a receber as melhorias foi a Rua Santa Clotilde, entre as Ruas Masatsuka Ida e Nossa Senhora de Fátima, na Vila Fátima (Distrito de Palmeiras). Na manhã desta quarta-feira (4), o DS esteve no local para vistoriar os trabalhos. Postes de sinalização estavam sendo instalados e novas placas de trânsito foram colocadas no período vespertino. Além disso, a Rua recebeu sinalização horizontal, como pinturas novas no solo.

De acordo com a comerciante Roseli Aparecida, de 50 anos, as melhorias do local são necessárias pela quantidade de veículos. "Essa Rua é bem movimentada, principalmente quando é horário de saída das crianças da escola. Não há em toda a via uma placa indicativa para os carros, por isso essas intervenções são tão necessárias", conta. Roseli tem um pequeno comércio em frente à Rua e conta que já presenciou dois acidentes envolvendo carros. "Essa Rua é perigosa porque cada motorista dirige a uma velocidade. Não tem placas indicativas. Acredito que, com essa intervenção, os motoristas tenham mais consciência e dirijam com mais cautela", explica.

Vias Prioritárias

Além desta, mais 22 vias passarão por mudanças. O DS percorreu alguns lugares para conversar com os moradores sobre os benefícios das intervenções e o grau de periculosidade dos locais.

A Estrada do Koyama está na lista das vias prioritárias para receber as melhorias. A operadora de caixa Cilene Souza, de 33 anos explica que um dos problemas do local são as lombadas que não são sinalizadas. "Vejo e ouço com freqüências os carros esbarrando no asfalto. O fluxo de automóveis é muito intenso por aqui por causa do acesso ao Magic City, é muito carro para pouca sinalização. Seria muito bom se melhorassem essa parte, porque aqui é muito perigoso pela quantidade de veículos", conta.

Já na ligação das estradas Santa Mônica e dos Fernandes com a Rua Cabalau Mendonça, a situação é mais crítica. A confluência também faz parte da lista das vias prioritárias. Além da falta da sinalização, a falta de um semáforo complica a situação dos motoristas. "Esse ponto é muito perigoso. Já teve batida de carro e discussão entre motoristas", opina o comerciante João Laurindo, de 60 anos.