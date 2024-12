IPTU terá reajuste da inflação para 433,7 mil carnês na região; tarifa de ônibus tem indefinição

O Alto Tietê deve emitir, pelo menos, 433,7 mil carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para o ano de 2025. As informações são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Arujá e Guararema. Os demais municípios não responderam aos questionamentos até o fechamento desta matéria.

Na Prefeitura de Suzano, a expectativa é de um envio de 140 mil carnês de IPTU, o mesmo número enviado em 2024. A Secretaria de Planejamento e Finanças disse que será aplicada apenas a correção exigida por lei, utilizando como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de 2024. No entanto, a porcentagem só será definida em janeiro.

A pasta destacou a importância do pagamento do IPTU em dia. “O pagamento em dia deste tributo, que é o principal do município, se mostra imprescindível para a realização de obras e a concretização de projetos e de melhorias para a população em todos os setores, como Saúde, Educação e Segurança, e para o contínuo desenvolvimento da cidade”, disse.

Em Mogi, a Prefeitura não concluiu o número de carnês que serão emitidos. No entanto, a administração informou que, para o ano de 2024, foram 143.717 carnês. Além disso, a administração falou que a correção será apenas pela inflação e sem aumento real. Conforme previsto em uma lei municipal, a Prefeitura irá aplicar o índice inflacionário de 3,45%, medido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

De acordo com a Prefeitura, o IPTU é uma das principais fontes de recursos da cidade. A receita é revertida em benefícios à população, como educação, saúde, segurança, esportes e infraestrutura, entre outros.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que serão emitidos 102.735 carnês. O decreto 8.431 de 13 de novembro de 2024 prevê uma correção de 4,76% no imposto. Em Arujá, a Prefeitura disse que emitirá cerca de 30 mil carnês. A correção será de 4,87%. A administração disse que o IPTU é “fundamental” para a manutenção dos investimentos necessários na cidade, visando o desenvolvimento econômico e social.

A Prefeitura de Guararema informou que serão emitidos aproximadamente 13,3 mil carnês de IPTU, com a correção sendo próxima a 4,8%.

Valor da tarifa de ônibus segue sem definição para 2025 em toda região

O valor da tarifa de ônibus segue indefinido nas cidades do Alto Tietê para o ano de 2025, ao contrário de São Paulo que vai aumentar a passagem. De acordo com oito cidades que responderam aos questionamentos da reportagem, “não existem conversas para aumentar os valores atuais até agora”. As prefeituras que responderam foram Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Biritiba Mirim e Guararema.

Em Suzano, a Prefeitura disse que não há previsão e, até o momento, não houve qualquer tratativa sobre o assunto. Atualmente, a tarifa de ônibus na cidade é de R$ 5,30.

A Prefeitura de Mogi informou que a tarifa do transporte coletivo está mantida em R$ 5,00 até o dia 31 de dezembro, seguindo a lei municipal que criou o Plano de Modicidade Tarifária.

A administração mogiana destacou, ainda, que após essa data, o valor continua o mesmo até que outra decisão seja tomada pela gestão que assumirá a cidade a partir de 2025.

A Prefeitura de Itaquá disse que a concessionária responsável pelo transporte municipal enviou um pedido de aumento da tarifa. De acordo com a administração, está sendo feita uma análise do pedido. No município, em dinheiro a passagem custa R$ 5,30. Para quem utiliza o bilhete de integração Viaja Fácil, o valor é de R$ 5,10.

Em Ferraz, a administração informou que, até o momento, não há previsão de aumento na tarifa. Na cidade, a passagem é R$ 5,30.

A Secretaria de Transportes de Poá informou que não há previsão de aumento da tarifa para 2025. O valor atual pago pelos passageiros é de R$ 6,30 na cidade.

Em Guararema, foi informado que a partir do dia 1º de janeiro o transporte público municipal será gratuito na cidade. Isso se dá por conta do Programa Guararema Sem Pagar, que além de zerar a tarifa, dobrou a frota de ônibus de 19 para 38, sendo 21 zero quilômetro.

A Prefeitura de Arujá informou que o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) iniciou uma consulta com todos os prefeitos da região. A administração aguarda o pronunciamento do consórcio a respeito. A passagem na cidade custa R$ 5,00.

A Prefeitura de Biritiba Mirim apenas informou que não conta com transporte público municipal.