Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 16 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Itaquaquecetuba

Itaquá decreta situação de emergência por conta das chuvas

Decreto estabelece a dispensa de licitação para a compra de bens essenciais e contratação de obras ou serviços executáveis em até um ano

16 setembro 2026 - 08h54Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Deslizamentos no Parque Residencial Marengo e no Jardim Marcelo Deslizamentos no Parque Residencial Marengo e no Jardim Marcelo - (Foto: Divulgação/Mariana Acioli)

A Prefeitura de Itaquaquecetuba decretou situação de emergência, na noite desta terça-feira (15), após fortes temporais causarem o transbordamento do Rio Tietê e diversos danos estruturais na cidade. Com validade de 180 dias, a norma visa garantir a recuperação da mobilidade urbana e a segurança da população afetada.

Segundo o documento, as chuvas intensas começaram no último sábado (12), com volume acumulado de cerca de 117 milímetros entre sábado e domingo (13). Ainda, houve novas precipitações na segunda-feira (14). O volume de chuva provocou diversos danos de natureza humana, material e ambiental em Itaquá.

Dentre os principais impactos, está o extravasamento do Rio Tietê, gerando pontos de alagamento e inundação que atingiram diretamente bairros ribeirinhos como Vila Maria Augusta, Vila Sônia, Fiorello e Vila Japão. Ocorreram ainda deslizamentos e movimentações de terra, criando situações de risco para edificações e áreas habitadas.

Além disso, a capacidade de infiltração do solo e de absorção do sistema de drenagem ficou comprometida. As chuvas também prejudicaram os acessos e vias públicas, tornando necessária a restrição da circulação de veículos e pedestres.

A Prefeitura informou que foi preciso realizar o isolamento de áreas de risco, a retirada preventiva de famílias e a oferta de acolhimento temporário. De acordo com a pasta, a gravidade do evento comprometeu parcialmente a capacidade de resposta da gestão municipal, exigindo a mobilização emergencial de equipes para limpeza, desobstrução e monitoramento das áreas afetadas.

O decreto emitido autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais sob a coordenação da Defesa Civil, permitindo a convocação de voluntários e arrecadação de recursos, a entrada em residências e o uso de propriedade privada em situações de risco iminente, além da instauração de processos de desapropriação por utilidade pública. Para garantir resposta e recuperação rápidas, o texto estabelece a dispensa de licitação para a compra de bens essenciais e contratação de obras ou serviços executáveis em até um ano, mantendo todas essas disposições administrativas vigentes pelo prazo de 180 dias.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Previsão do tempo para quarta-feira (16), em SP: tempo estável
Tempo

Previsão do tempo para quarta-feira (16), em SP: tempo estável

Suzano aguarda R$ 6,7 mi da União para concluir Hospital Regional Federal
Cidades

Suzano aguarda R$ 6,7 mi da União para concluir Hospital Regional Federal

Prefeito empossa novos membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial
Cidades

Prefeito empossa novos membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Saúde amplia busca ativa por casos de tuberculose nos postos de Suzano
Cidades

Saúde amplia busca ativa por casos de tuberculose nos postos de Suzano

Prefeitura implementa Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial de forma pioneira no Alto Tietê
Cidades

Prefeitura implementa Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial de forma pioneira no Alto Tietê

Ruas Hiroshi Izumi e Oshigue Mifune na região de Palmeiras ganham asfalto novo
Cidades

Ruas Hiroshi Izumi e Oshigue Mifune na região de Palmeiras ganham asfalto novo