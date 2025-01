Janeiro branco: conheça hábitos que influenciam a saúde mental das crianças

A saúde mental é uma das questões mais importantes da sociedade contemporânea e a sua pertinência não se limita à vida adulta. Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento emocional. Na primeira infância, estabelecem-se as bases para toda a vida. Neste mês, com a campanha do Janeiro Branco, o foco é ampliar a conscientização sobre o tema e discutir quais cuidados devem ser adotados.

Em um cenário cada vez mais desafiador, oferecer intervenções preventivas são passos essenciais para garantir um futuro mais equilibrado e saudável, segundo o psicólogo da Hapvida NotreDame Intermédica, Ramony Lamonier.

Para ele, devem ser adotadas práticas que busquem criar um ambiente saudável e estimulante, favorecendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais que ajudarão a criança a lidar com os desafios da vida. “O acesso a atividades culturais, recreativas e educacionais, além da garantia de que a criança possa se expressar de diferentes maneiras, seja por meio da arte, do esporte ou da leitura, são pontos de destaque para o desenvolvimento emocional”, exemplifica.

Fatores de risco: como identificar?

O psicólogo acrescenta que a prevenção dos transtornos psicológicos começa com a identificação de fatores de risco. “A exposição a ambientes familiares instáveis, como violência doméstica ou abusos, aumenta a probabilidade de desenvolvimento de problemas emocionais. Um apoio adequado pode prevenir o desenvolvimento de ansiedade, depressão e outros distúrbios”, destaca.

“A campanha Janeiro Branco nos lembra da importância de investir na saúde mental desde os primeiros anos de vida, garantindo que as crianças cresçam preparadas para enfrentar os desafios da vida com resiliência e bem-estar. Trata-se de um investimento no futuro”, acrescenta.