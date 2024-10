Justiça Eleitoral determina retirada de publicações de Flávia Verdugo contra Pernoca

A Justiça Eleitoral determinou, nesta segunda-feira (30), o direito de resposta do candidato a prefeito de Poá, Diogo Pernoca (Podemos), contra a candidata Flávia Verdugo (PL). De acordo com a campanha, a adversária teria replicado notícias veiculadas em um jornal do Alto Tietê, as quais a coligação classifica como falsas. O prazo para remoção dos conteúdos é de 24 horas.

A sentença é da juíza Vanêssa Christie Enande, da 219ª Zona Eleitoral. O documento, que o DS teve acesso, menciona o uso das redes sociais da candidata de notícias elaboradas pelo jornal, veiculadas na semana passada. Os advogados da campanha de Pernoca afirmam que as notícias são falsas e que podem atingir a honra do candidato.

A Justiça Eleitoral havia concedido antecipação dos efeitos de tutela de ordem liminar para a retirada da publicação e abstenção de novas publicações. Na decisão, a magistrada reforça que nos termos da lei eleitoral vigente, "o impulsionamento de conteúdo só poderá ser feito para promover ou beneficiar candidato, partido político ou federação que o contrate, sendo vedado o uso para propaganda negativa".

A determinação da Juíza é de que todos os posts que façam menção às reportagens sejam retirados em um prazo de 24 horas, e que todas as publicações relacionadas sejam suspensas, sob pena de multa.

O candidato se manifestou e comemorou a decisão. "O uso de notícias falsas e de táticas como essas mostram mais sobre o outro lado do que sobre nós. Estamos aqui para fazer uma campanha limpa, séria, andando por todos os cantos da cidade. Não nos escondemos e falamos de coração aberto com o poaense. E é neste diálogo aberto que defendemos que todo poaense merece ser feliz", afirmou.

Flávia Verdugo (PL)

O DS procurou a campanha de Flávia Verdugo, mas até o momento não obteve resposta por parte de sua campanha. O espaço segue aberto para manifestação.