Kit de material escolar chega a R$ 100 nas papelarias

O kit de material escolar com dez itens custa em média até R$100 nas papelarias de Suzano. Com o retorno das aulas no final de julho, pais vão à procura de itens que acabaram durante o primeiro semestre.

Em Suzano, a variação de preço dos itens chega de R$ 97 a R$ 125 nas papelarias e lojas de artigos gerais no centro da cidade.

O DS usou como comparativo uma lista escolar com 10 itens que incluem: caderno de capa dura de 10 matérias; lápis preto; caneta; tesoura; cola branca; lápis de cor; estojo; caneta hidrocor (12 unidades); borracha grande e pacote de sulfite A4 (500 unidades).

Na primeira loja, na Rua Benjamin Constant, no Centro, o valor total do kit básico chegou a R$ 100.

Na unidade, entre os materiais que se destacaram com os maiores preços estavam o caderno por R$ 16,50, canetas hidrocor, conhecida canetinha, por R$ 13,50 e o pacote de sulfite, por R$ 30.

Os demais materiais, como borracha, lápis, caneta, lápis preto,cola e tesoura canetas, não ultrapassaram o valor de R$ 7,50.