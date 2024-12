Laboratório supera recorde de 2023 com 1,7 milhão de procedimentos

Equipamento fundamental para a Saúde suzanense, o Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia, localizado no Parque Residencial Casa Branca, completa um ano de sua revitalização nesta quarta-feira (11/12) com números recordes de operação em um único ano. O equipamento realizou 1.698.142 procedimentos e atendeu 117.358 pacientes entre os meses de janeiro e novembro, apresentando em 11 meses um volume superior ao do ano passado, quando foram promovidos 1.589.119 procedimentos para 126.836 pacientes.

Os dados obtidos neste ano reforçam a relevância da obra, que ampliou as atividades do laboratório possibilitando que os atendimentos à população pudessem ser feitos com maior celeridade. Os trabalhos, entregues em 11 de dezembro do ano passado, incluíram a troca de telhados e pisos, nova pintura, mudanças na identidade visual e alterações na parte elétrica. Foram investidos R$ 338.777,40 oriundos de recursos municipais.

A estrutura atende todas as unidades de saúde do município. Os postos realizam as coletas dos pacientes e os funcionários do equipamento passam recolhendo essas amostras, as levando para análise. No laboratório, os materiais são processados e os resultados dos exames são emitidos de forma automatizada. Em seguida, os diagnósticos são devolvidos às unidades atendidas.

O equipamento atende os 24 postos de saúde, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), o Ambulatório Municipal de Tisiologia, o Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz e a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos. Entre os exames realizados pelo laboratório estão os de sangue, fezes, urina, de cultura e secreções em geral, curva glicêmica, entre outros.

O diretor do laboratório, André Moraes, afirmou que a produtividade do laboratório em 2024 atendeu às expectativas. “Sabíamos que teríamos um aumento na demanda este ano e alcançar esse recorde nos deixa muito felizes e com a sensação de dever cumprido. Esse equipamento é extremamente importante para a cidade e, agora sim, sabemos que está preparado para suprir as necessidades de toda a nossa população”, avaliou.

Por fim, o secretário Diego Ferreira reforçou a importância da estrutura administrada pela pasta. “O laboratório recebe uma alta demanda diária de exames e procedimentos e tem capacidade para atender a todos esses pedidos. É um equipamento autossuficiente, com uma equipe excepcional e que, em consonância com nossa rede de atendimento, possui relevância vital para a Saúde da nossa cidade. Agradeço a todos pelo empenho”, finalizou o chefe da pasta.