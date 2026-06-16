Secretário acompanha visita de representante de programa federal de segurança alimentar

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, acompanhou nesta terça-feira (16/06) a visita técnica da analista de políticas públicas do Instituto Comida do Amanhã, Heloyze Fonseca, representante do programa federal “Alimenta Cidades”, que esteve na cidade para conhecer as ações de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas pelo município.

A agenda marcou o encerramento de dois dias de atividades promovidas pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) e incluiu visitas ao Banco de Alimentos, na Casa da Agricultura, além de encontros com entidades assistenciais, beneficiários dos programas sociais e agricultores familiares da cidade.

Na segunda-feira (15/06), a representante participou de uma reunião no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, onde conheceu o trabalho realizado junto às 28 entidades que recebem alimentos por meio dos programas de aquisição mantidos pelo município. Já nesta terça-feira, Heloyze esteve no Banco de Alimentos acompanhando a distribuição de quatro toneladas de produtos destinadas às entidades parceiras. Os alimentos atendem cerca de 2,5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e são entregues regularmente por meio da rede socioassistencial do município.

A programação também incluiu visitas a propriedades rurais para apresentar a atuação dos agricultores familiares que participam de iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA). Atualmente, cerca de 80 produtores estão cadastrados na cidade, fornecendo alimentos que abastecem ações de assistência social e fortalecem a economia rural local.

De acordo com Mauro Vaz, a visita representou uma oportunidade para apresentar os resultados alcançados por Suzano na área da segurança alimentar. “Ela pôde acompanhar de perto todo o trabalho realizado no município, desde a produção dos alimentos pelos agricultores até a distribuição para as entidades e famílias atendidas. Foi uma agenda muito positiva, que mostrou a eficiência das ações desenvolvidas em Suzano e o impacto social que elas geram na vida das pessoas”, afirmou o secretário.

Atualmente, Suzano é a única cidade do Alto Tietê contemplada pelo programa “Alimenta Cidades”. A iniciativa garante cerca de R$ 500 mil anuais em recursos do governo federal para ações de combate à fome e fortalecimento da segurança alimentar. O município ainda complementa os investimentos com aproximadamente R$ 200 mil de recursos próprios e outros R$ 300 mil provenientes de emendas impositivas da Câmara de Suzano.

Segundo ele, a avaliação da representante foi bastante favorável em relação às iniciativas encontradas. “Ela conheceu as entidades, conversou com beneficiários, visitou o Banco de Alimentos e acompanhou o trabalho dos produtores rurais. O retorno foi muito positivo e mostra que precisamos continuar investindo em políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional”, acrescentou o chefe da pasta.