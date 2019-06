Licenciamento ambiental do Terminal Sul fica para o 2º semestre

Foram concluídos os projetos básicos e executivos da Estação de Transferência Suzano Sul, o Terminal Sul. Com isso, a cidade deve ganhar o empreendimento que vai receber ônibus intermunicipais e poderá aliviar um pouco o trânsito na Rua Prudente de Moraes (SP-66) em frente à estação de trem.

De acordo com a Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU), o licenciamento ambiental do Terminal Sul de Suzano está previsto para ser concluído no segundo semestre desse ano. Após isso, deve ser definido o cronograma de obras para a construção do Terminal.

Assim, os passageiros que usam diariamente os ônibus intermunicipais que passam próximos da estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com destino às outras cidades do Alto Tietê, além de São Paulo e Guarulhos, também terão um Terminal.

Vale lembrar que a cidade já conta com o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, que atualmente atende os passageiros que circulam nos ônibus municipais da empresa Radial, mas que não recebe ônibus intermunicipais.

Em 2015, foi definido um investimento de R$ 16 milhões na construção do projeto.

Naquele ano, o projeto foi autorizado pelo Estado. Dos R$ 16 milhões previstos para o projeto, R$ 9 milhões seriam destinados às desapropriações, R$ 1 milhão para as licenças ambientais necessárias e R$ 6 milhões para a construção do Terminal.

Além do terminal, seriam realizadas intervenções nos dois sentidos da via, para melhorar o tráfego de veículos, e uma rotatória seria construída no entroncamento da Avenida Antônio Marques Figueira.