Licitação de projeto para controlar inundações entra na fase final

A licitação da contratação de empresa para elaborar estudos necessários e o projeto para o Sistema de Controle de Inundações nos bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf entrou em fase final. A empresa vencedora deve ser definida nas próximas semanas, de acordo com a Prefeitura.

A empresa que for definida como vencedora fará um levantamento para apontar soluções adequadas para a implantação do sistema. O prazo para a elaboração desse projeto é de 12 meses. Depois do período de elaboração, a Prefeitura fará a licitação para a obra, que poderá contar com financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), além de recursos próprios da cidade.

A Prefeitura explicou que a medida busca diminuir os impactos das chuvas na região dos bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf. As enchentes, causadas pela posição geográfica dos bairros em relação ao Rio Tietê, são os principais impactos que a chuva causa.

Junho deste ano

Em junho deste ano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) assinou a autorização para abertura de licitação voltada à contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Básico e Executivo do Sistema de Controle de Inundações nos bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf.

Por esse instrumento, serão avaliados os critérios mais relevantes para a escolha da alternativa de intervenção a ser proposta, como aqueles relacionados à eficiência hidráulica, que mede a capacidade de mitigar as inundações; a disponibilidade de áreas para a implantação e a natureza das áreas; os custos de implantação; os custos de manutenção e operação; e os custos de realocação e desapropriação.

A empresa que for escolhida fará um estudo que definirá as soluções adequadas para a implantação do projeto. A partir dessa proposta, a Prefeitura poderá viabilizar o financiamento da obra nas tratativas com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

Na ocasião, o prefeito ressaltou a importância de avançar em todas as frentes de combate aos transbordamentos na cidade.