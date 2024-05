Licitação para obra do Centro de Apoio à Criança com Deficiência é autorizada

O prefeito Rodrigo Ashiuchi autorizou na manhã desta quarta-feira (22/05) a abertura do processo licitatório que definirá a empresa responsável pela primeira etapa das obras do novo Centro de Apoio à Criança com Deficiência, previsto para ser instalado no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. O anúncio sobre o novo equipamento, que será destinado ao atendimento de crianças de 0 a 11 anos com todos os tipos de deficiência, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ocorreu na companhia do vereador Denis Claudio da Silva, que intermediou uma emenda do então deputado federal e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Marco Bertaiolli, no valor de R$ 2 milhões.

O valor do repasse se somará a outra emenda do deputado federal Saulo Pedroso, de R$ 3 milhões, destinada à mesma finalidade. Os prazos referentes às etapas da licitação deverão ser indicados a partir da publicação do edital, que deverá ocorrer em meados do próximo mês.

No primeiro momento serão construídos cinco blocos que abrigarão salas de atendimento, integração, atividades, estimulação, consultórios e brinquedoteca, bem como o setor administrativo e de serviços, cozinha e refeitório, totalizando uma área construída de 1,43 mil metros quadrados (m²), somando-se o castelo d’água para o abastecimento e reserva para combate a incêndio. No local, ainda será implantada, posteriormente, uma pavimentação por piso intertravado com 2,46 mil m², sendo 351,14 m² de passeio e 2,10 mil m² para circulação de veículos na área interna. Também será executado o fechamento total do perímetro, com 276 metros de mureta e gradil eletrofundido, bem como a regularização e aplicação de grama no entorno.

O trabalho a ser desenvolvido neste centro trabalhará o apoio à criança com deficiência sob diferentes aspectos. Uma das propostas é desenvolver atividades psicomotoras a partir da observação dos profissionais quanto ao funcionamento emocional e motor nos momentos de diversão, utilizando brincadeiras e jogos para corrigir alguma alteração nos movimentos. O projeto ainda contempla uma sala de integração sensorial, que estimula sentidos auditivos, visuais e táteis com o auxílio de realidade virtual. Também está prevista a realização de oficinas para que sejam estimuladas a expressão plástica como desenho, pintura e argila, e o favorecimento à expressão corporal em movimentos utilizados na ginástica, dança e nas técnicas teatrais.

O vereador Denis afirmou que a parceria com a prefeitura está viabilizando mais um importante equipamento para Suzano. “Esta foi uma solicitação prontamente atendida pelo prefeito (Rodrigo Ashiuchi), que será proporcionada por meio dessa emenda do Marco Bertaiolli. Vamos ter um espaço para garantir um atendimento especial às crianças com deficiência, que terão referência para tratamento e terapia. Por isso as famílias de Suzano agradecem todo o empenho da prefeitura para trazer melhorias aos munícipes”, declarou o parlamentar.

Ashiuchi, por sua vez, destacou o apoio de todos os envolvidos. “Agradeço ao sempre deputado e agora conselheiro Marco Bertaiolli e ao deputado Saulo Pedroso e também ao vereador Denis, que trabalhou muito por esse momento. Atuamos juntos para ter uma cidade cada vez melhor e a autorização para o início da licitação que definirá a empresa responsável pelas obras do Centro de Apoio às Crianças com Deficiência é uma etapa importante deste processo, que tão logo garantirá aos munícipes um novo local para atendimento especializado aos nossos pequenos”, concluiu o chefe do Poder Executivo municipal.