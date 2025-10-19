Linha 11 na região ganha 57 mil passageiros; aumento é de 10,4%

O número de passageiros da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) cresceu 10,4% entre 2024 e 2025, passando de 551.311 para 608.644 usuários, um aumento de 57.333 pessoas.

A linha atende as cidades de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Mogi das Cruzes.

LINHA 12-SAFIRA

Já na Linha 12-Safira, houve uma queda de 1,01% no mesmo período, com o total de passageiros recuando de 265.889 para 263.199, o que representa 2.690 usuários a menos.

A linha atende as cidades de Itaquaquecetuba e Poá, com previsão de ser expandida para Suzano.

EXPECTATIVA

A expectativa é de que na Linha-12, as viagens sejam a cada 3,25 minutos até Itaquaquecetuba, e 6,5 minutos até Suzano.

AGOSTO

Desde o dia 25 de agosto, a Linha 11-Coral passou a se estender até a estação Palmeiras-Barra Funda.

Com a mudança, os passageiros do Alto Tietê têm acesso direto à zona oeste da capital todos os dias da semana, nos horários de vale, das 8h às 15h30 e das 20h à 0h.

Os intervalos de viagem são, em média, de três minutos entre Barra Funda e Suzano, e de seis minutos entre Suzano e César de Souza, em Mogi das Cruzes.

PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO

O Alto Tietê também está em processo de modernização ferroviária, com a reconstrução das estações Jundiapeba, Mogi das Cruzes e Estudantes, além da reforma de outras cinco: Antônio Gianetti Neto, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Calmon Viana e Suzano.