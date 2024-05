Lula inaugura obras em Guarulhos e promete visita a Suzano

O vice-prefeito Walmir Pinto, pré-candidato a prefeito de Suzano, se encontrou, no sábado (25), com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento em Guarulhos.

No local, ocorreu a inauguração de duas importantes obras na Rodovia Presidente Dutra. As inaugurações incluíram o novo trevo Jacu-Pêssego, localizado no quilômetro 213, e a pista no sentido São Paulo, entre os quilômetros 209,5 e 211,8, do trevo de Bonsucesso.

Walmir conversou com o presidente Lula, que prometeu visitar Suzano. “Ressaltei que Suzano tem recebido significativos investimentos do governo federal, fortalecendo nosso desenvolvimento e infraestrutura e que gostaria de contar com a visita do Presidente em Suzano”.

Walmir Pinto disse ainda que o “presidente Lula gostou de saber que seu time na cidade está muito bem representado e mandou um abraço para todos”. “Essas obras inauguradas na Rodovia Presidente Dutra representam um avanço importante para a mobilidade e segurança na região, beneficiando milhares de motoristas que trafegam diariamente por essa importante via”.