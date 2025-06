Magic City apresenta detalhes do Naturé Resort e da Vila Viking Germânia

O Magic City, complexo de lazer localizado em Suzano (SP), apresenta ao público duas novas áreas que ampliam sua oferta de entretenimento e hospedagem: o Naturé Resort, uma ala de hospedagem sustentável em meio à Mata Atlântica e a Vila Viking Germânia, área temática inspirada na cultura nórdica. Ambas serão inauguradas no dia 25 de junho. A diretoria divulgou nesta semana os detalhes das áreas, que somam cerca de 3.500 metros quadrados.

O Naturé Resort ocupa uma área de 2.000 m² rodeada pela Mata Atlântica e traz 56 apartamentos de 25 m², todos com sacada e acabamento premium. O resort é dividido em dois blocos, batizados de Manacá e Jabuticaba, em homenagem a espécies da flora nativa local.

O conceito do Naturé Resort é integrar conforto e sustentabilidade, com ações como aquecimento solar para banho — fruto de uma parceria com a Heliotek — e uso de água de reuso nos banheiros. A arquitetura valoriza a conexão com o ambiente natural por meio de jardins sensoriais que destacam plantas típicas da Mata Atlântica.

Entre as novidades, destaca-se “O quarto do rei”, um apartamento exclusivo e totalmente tematizado no universo viking. O espaço oferece ao hóspede uma experiência diferenciada: chopp Germânia servido diretamente no quarto, com uma quantidade de litros gratuita durante toda a estadia, proporcionando uma imersão completa na proposta do Resort.

A Vila Viking Germânia, patrocinada pela cervejaria Germânia, ocupa um espaço dedicado a transportar o público para o universo dos navegadores escandinavos, com ambientação imersiva e uma série de atrações aquáticas. O destaque do espaço é a estrutura das piscinas: são três, sendo duas externas e uma interna climatizada, que juntas acumulam 700 mil litros de água. A piscina coberta tem 750 m² e oferece recursos como cachoeira e um spray park para as crianças se divertirem, permitindo o uso em todas as estações do ano, além de dar acesso direto ao bar molhado.

O cenário da Vila Viking Germânia é cuidadosamente decorado com elementos que remetem à mitologia viking, como o martelo de Thor, um trono viking e um portal cenográfico que compõem o ambiente. Além do lazer, a Vila Viking contará com um produto exclusivo: o Chopp Viking – Session IPA, criado pela parceira Cervejaria Germânia. A bebida leve e aromática foi desenvolvida especialmente para complementar a temática do espaço, reforçando a importância da parceria entre o Magic City e a Germânia.

"A expansão do complexo com o Naturé Resort e a Vila Viking Germânia representa nosso compromisso em oferecer experiências únicas, que unem lazer, contato com a natureza e práticas ambientais responsáveis. Apostamos em inovação e parcerias estratégicas para surpreender nossos visitantes e ampliar o tempo de permanência no destino", afirma João Palhari, CEO do Magic City.

“É gratificante ver esse projeto nascer com base em uma cocriação real, que respeita a essência do Magic City e reflete o nosso compromisso em desenvolver espaços cada vez mais imersivos. Este projeto marca uma nova fase na parceria com o Magic e nas Operações Especiais Germânia — mais integrada, mais alinhada com os objetivos do parque e com o que acreditamos em termos de posicionamento de marca.”, conta Rayane Bittencourt, gerente de Trade Marketing de Operações Especiais da Germânia.

Localizado em Suzano, a apenas 60 km de São Paulo, o Magic City é um dos maiores complexos de lazer do Brasil, oferecendo parque aquático, pousada, resort e uma ampla estrutura de lazer em meio à Mata Atlântica.

Fundada em 1991 em Vinhedo (SP), a Cervejaria Germânia é referência nacional em chopp e cerveja, reconhecida pela qualidade dos ingredientes, tradição e inovação em seus processos. A marca se destaca pelo uso da água de alta qualidade da região e pela busca constante por excelência em cada etapa da produção.

